0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Maduro, yardım için Kızılhaç’la anlaştı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeye yardım gelmesi için Kızılhaç’la anlaşma sağlandığını açıkladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 11:10
Maduro, yardım için Kızılhaç’la anlaştı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeye yardım gelmesi için Kızılhaç’la anlaşma sağlandığını açıkladı.


Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, akut gıda, ilaç, sabun, tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaçların eksikliğini yaşayan ülkeye, insani yardım malzemelerinin getirilmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile bir anlaşma yaptığını açıkladı.


Maduro, ulusal televizyon ve radyodan yaptığı açıklamada, hükümet ile Kızılhaç’ın bütün insani yardımları Venezula’ya getirmek için BM ajanslarıyla birlikte çalışmayı kabul ettiğini söyledi.


Maduro, Venezula’nın insani bir krizden muzdarip olduğunu inkar ediyor ve ABD’nin ekonomik sıkıntılarına yönelik yaptırımlarını suçluyordu.



Önceki yardım çabaları engellenmişti


Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Ocak ayında gönderilen yiyecek ve ilaçları Kolombiya, Brezilya ve Curacao adasından ülkeye getirmeye çalışmıştı ancak Maduro’ya sadık olan ordunun, sınırdaki gönderileri engellemesiyle bu çaba başarısız olmuştu. Maduro, çoğu ABD tarafından sağlanan bu yardımın ABD müdahalesine ilk adım olacağını söylemişti.


Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geçtiğimiz ay yayınlanan raporda, Venezuela’da yaşayan 30 milyon insanının dörtte birinin acil insani yardıma ihtiyacı olduğu belirtilmişti.


BM tahminlerine göre 3,7 milyon Venezuelalı yetersiz besleniyor ve beş yaşından küçük çocukların yüzde 22’si kronik yetersiz beslenmekten muzdarip.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hektaş’a İhracatın Yıldızı Ödülü
    1. Hektaş’a İhracatın Yıldızı Ödülü
    2. Toplumun Temel Direği: Aile -..
    3. Mustafa Demir mazbatasını aldı
    4. Kütahya’da tarım alanları azaldı
    5. Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş..
    6. Ehliyet nasıl alınır? Yeni ehliyet..
    7. Fatih Erbakan haciz gönderdi, Saadet..
    8. Matlı: “Tarımda güzel günler bizleri..
    9. Fenerbahçe derbide saha avantajına..
    10. GRAFİKLİ - Saha kenarında Ersun..
    11. Çocuğunu AVM’ye terk eden anneye şok..
    12. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    13. Süper Lig, La Liga ve Ligue 1'in önünde
    14. Başkan Akın mesaiye fen işleri..
    15. Maduro, yardım için Kızılhaç’la anlaştı
    16. Bakan Selçuk evlenecek çiftlere..
    17. Medicana Gebe Okulu devam ediyor
    18. "Özel kahramanlar" teröristlere geçit..
    19. Enerjisa'dan sanal ortamda iş..
    20. Galatasaraylılar Kadıköy'de galibiyeti..
    21. Futbolcular öğrencilere imza dağıttı
    22. Sincaba ateş etmek isteyen baba..
    23. Arap iş adamlarıyla 100 milyar..
    24. Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi kış..
    25. Kütahya’da Polis Haftası coşkusu
    26. Müdür Canlı’dan Müdür Baş’a ziyaret
    27. İsa Özkan göreve başladı
    28. Bozuk yola giren tırın dorsesi..
    29. Vali Deniz şehit aileleri ve gazilerle..
    30. Afganistan'da Taliban saldırısında 8..
    Yeni iddia: Seçim sonrası Abdullah Gül'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na talimat
    Yeni iddia: Seçim sonrası Abdullah Gül'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na talimat
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    Kılıçdaroğlu'ndan 'Kaos' tehdidi
    Kılıçdaroğlu'ndan 'Kaos' tehdidi

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!