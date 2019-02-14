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Maduro, Trump'ın tehditlerine karşı dünyadan destek istedi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: - "Bugün ABD Başkanı Venezuela'yı yine askeri müdahaleyle tehdit etti. Tüm dünyanın dayanışmasını istiyorum"- "Biz, kimsenin kölesi, dilencisi, hizmetçisi değiliz. Biz, özgür kadın ve erkekleriz. İçimizde taşıdığımız bu haysiyet bizim en büyük şevkimiz ve memnuniyetimizdir"

14 Şubat 2019 Perşembe 02:48
Maduro, Trump'ın tehditlerine karşı dünyadan destek istedi

CARACAS (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün yine ülkesini askeri müdahaleyle tehdit ettiğini belirterek, "Tüm dünyanın dayanışmasını istiyorum." dedi.

Başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ve Tarım ve Toprak Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile ülkenin farklı bölgelerindeki tarım ve hayvancılık projelerini canlı bağlantılarla denetleyen Maduro, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'ın, kendisine yöneltilen "Venezuela'ya askeri bir çözümün ihtimal dahilinde olup olmadığı" sorusuna, "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." şeklinde cevap verdiğini belirten Maduro, "Bugün ABD Başkanı Venezuela'yı yine askeri müdahaleyle tehdit etti. Tüm dünyanın dayanışmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

"ABD'nin Venezuela'yı kontrol etme girişimi" karşısında halkın tarihi bir kahramanlıkla direnç gösterdiğini dile getiren Maduro, ne olursa olsun Venezuela'ya saygı duyulmasını sağlayacaklarını söyledi.

Maduro, "Biz kimsenin kölesi, dilencisi, hizmetçisi değiliz. Biz, özgür kadın ve erkekleriz. İçimizde taşıdığımız bu haysiyet bizim en büyük şevkimiz ve memnuniyetimizdir." dedi.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 02:48
  1. Venezuela
  2. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Venezuela'daki siyasi kriz

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