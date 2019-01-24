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Gösteriler büyüyor! Maduro taraftarları da sokakta

Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyerek devam ederken Maduro taraftarları da sokaklara indi. Amerikan İnsan Hakları Komisyonu (CIDH), protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının 16 olduğunu bildirdi.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:49
Gösteriler büyüyor! Maduro taraftarları da sokakta

Venezuela’da Salı gecesi başlayan Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı gösteriler büyüyerek devam ediyor. Maduro’yu destekleyenler de sokağa inmeye başladı. Çıkan olaylarda ölü sayısının 16’ya yükseldiği bildirildi.

Ölü sayısı artıyor

Venezuela’da Salı gecesi başlayan Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı gösterilere karşı Maduro taraftarları da sokaklara indi. Amerikan İnsan Hakları Komisyonu (CIDH), protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının 16 olduğunu doğruladı. CIDH yetkilileri Nicolas Maduro'nun lehine ve aleyhine yapılan gösteriler sırasında sokağa çıkan göstericilerin; özgürlüklerine, yaşamlarına ve bütünlüklerine saygı duyulması çağrısı yaptı. Venezuela Sosyal Çatışma Gözlemevi (OVCS) ise çatışmalardaki ölü sayısını 13 olduğunu bildirdi.

"Hiçbir sözüm yok"

Kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado ise sosyal medya hesabından, "Son saatlerde protestolar sırasında Venezuelalıların öldürüldüğünü öğrenmeye devam ederken, hissettiğim acıyı ifade edecek hiçbir sözüm yok" mesajını yayımladı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:49
  1. Venezuela
  2. Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Amerikan İnsan Hakları Komisyonu (CIDH)
  4. CIDH
  5. Venezuela Sosyal Çatışma Gözlemevi (OVCS)
  6. Geçici Devlet Başkanı
  7. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado
  8. Nicolas Maduro

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