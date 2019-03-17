0553 313 94 23

Maduro sabote edilen barajı ziyaret etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 gün boyunca ülkede elektriğin kesilmesine sebep olan sabotaja uğrayan Antonio Jose de Sucre (Guri) Hidroelektrik Santrali’ni denetledi.

17 Mart 2019 Pazar 19:36
Maduro sabote edilen barajı ziyaret etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 gün boyunca ülkede elektriğin kesilmesine sebep olan sabotaja uğrayan Antonio Jose de Sucre (Guri) Hidroelektrik Santrali’ni denetledi.


Venezuela’da elektrikler 6 gün boyunca aksamış ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Antonio Jose de Sucre (Guri) Hidroelektrik Santrali’nin sabote edildiğini iddia etmişti. Nicolas Maduro, Bolivar Eyaletindeki Antonio Jose de Sucre (Guri) Hidroelektrik Santrali’ni denetledi. İnceleme sırasında, Maduro, Ulusal Elektrik Endüstrisi işçilerini ülkenin elektrik sisteminin mümkün olan en kısa sürede geri kazanılmasına verdikleri destek nedeniyle tebrik etti. İşçilere milli kahraman Simon Bolivar’ın kılıcının kopyasını verdi.


Maduro kılıcı işçilere takdim ederek, “Bu, Simon Bolivar’ın kılıcının kopyasını, Milli Elektrik Sistemini restore etmek için yaptığınız harika çalışmalardan dolayı kazandınız” dedi. Elektrik hizmetinin hayati öneme sahip olduğunu belirten Maduro, “Milli dengenin bel kemiği, halkın sabrı, vicdanı, Venezuela’da barışın devam etmesine yardımcı oldunuz” diye konuştu.


Maduro ülkeyi bir sonraki siber saldırılardan korumak için Rusya’nın desteğiyle Devlet Temel ve Stratejik Hizmetlerini Savunma Komitesinin kurulduğunu açıkladı. Maduro,geleceğin savaşının siber saldırılarla olacağını savundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 19:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP ilçe başkanının eşini oğlunun düğününde öldüren zanlı tutuklandı
    1. MHP ilçe başkanının eşini oğlunun..
    2. İmamoğlu: “Kötü söz konuşanlar..
    3. Yeni Zelandaki saldırıda camı kırarak..
    4. İzmir mitingine kaç kişi katıldı?..
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    6. AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye..
    7. Bakan Kurum: “CHP sürekli takoz olur”
    8. Sekmen: “Erzurum için büyük..
    9. Yıldırım, Beyoğlu'nda esnafı ziyaret..
    10. Yeni Zelanda saldırganın ailesi ilk..
    11. Maduro sabote edilen barajı ziyaret..
    12. AK Parti'nin Antalya mitingi
    13. Bursaspor-Galatasaray maçından notlar
    14. Bilardo Milli Takımı, dünya şampiyonu
    15. İbrahim Üzülmez: "Bizim için her puan..
    16. Eyüp Arın: "6 puana daha ihtiyacımız..
    17. "İsrail'in Mescid-i Aksa hakkındaki..
    18. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 -..
    19. Sultanbeyli’de yangın paniği
    20. Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı..
    21. Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı
    22. Karabük’te Yeni Zelenda’daki katliam..
    23. "Birlik ve beraberlik için sadece..
    24. GÜNCELLEME - Zimbabve'deki hortum
    25. Gamze Özçelik'ten sert tepki:..
    26. Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik..
    27. Liverpool maç fazlasıyla zirvede
    28. Veteranlar maçında kadın hakemler..
    29. Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa..
    30. "İmamoğlu, paçayı çoktan kaptırmış"
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu