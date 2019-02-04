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Maduro Papa'ya mektup yazdı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki siyasi krizin çözümü için Papa Franciscus'dan yardım istedi

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:37
Maduro Papa'ya mektup yazdı

ANKARA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a bir mektup yazarak ülkedeki siyasi krizin çözümü için yardım talebinde bulundu.

Ulusal basında yer alan habere göre Maduro, birçok ülkenin, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanımasının ardından Papa Franciscus'ya mektup gönderdi.

Maduro, mektubunda, ülkedeki siyasi krizin çözümü için Papa'dan yardım istedi.

Papa'dan daha önce de ülkedeki siyasi krizi çözmek için ara buluculuk yapmasını talep ettiğini belirten Maduro, mektubunda, diyalog sürecine katkıda bulunmak için Papa'nın elinden gelen çabayı göstermesini talep etti.

Maduro, mektubunda, "Vatikan umarım olumlu bir cevap verir. Ben İsa'nın davasının hizmetindeyim ve bu ruh haliyle ondan kolaylaştırıcı ve diyaloğu güçlendirici bir süreç için yardım istedim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:37
  1. mektup
  2. Papa
  3. Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro

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