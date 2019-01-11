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Maduro, Fuat Oktay'ı 'Selamünaleyküm' diyerek selamladı!

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Maduro, konuşması sırasında konuk devlet başkanlarını takdim ederkenı Oktay'ı "selamünaleyküm" diyerek selamladı.

11 Ocak 2019 Cuma 07:10
Maduro, Fuat Oktay'ı 'Selamünaleyküm' diyerek selamladı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katıldı. Maduro için ilk tören Venezuela Yüksek Mahkemesinde düzenlendi.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Mahkemeye gelişinde anayasa yargıçları tarafından karşılandı. Resepsiyon alanındaki tören şeref defterini imzalayan Oktay; İran, Rusya, Çin, Bolivya ve Filistin başta olmak üzere törene katılan ülke liderleri ve temsilcilerle sohbet etti.

Yemin töreni, Maduro'nun tören salonuna eşi Cilia Flores ile girmesiyle başladı. Alkışlarla tören salonuna giren Maduro, yüksek yargı üyeleri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile tokalaştı. Maduro, yüksek mahkeme başkanının huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Oktay'ı "selamünaleyküm" diyerek selamladı

Nicolas Maduro, daha sonra salondakilere ve yüksek mahkeme etrafında toplanan vatandaşlara hitap etti. Konuşması esnasında salonda bulunan konuk devlet başkanları ve ülke temsilcilerini takdim eden Maduro, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı "selamünaleyküm" diyerek selamladı ve Oktay'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Venezuela'da olduğunu söyledi.

Yemin töreni Yüksek Mahkemedeki törenin ardından Askeri Akademide devam etti. Tören, burada yapılan geçit töreninin ardından sona erdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 07:08
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