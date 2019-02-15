0553 313 94 23

Maduro hükümeti, ABD ile gizlice görüşmüş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın New York'ta gizlice görüştüğünü söyledi

15 Şubat 2019 Cuma 11:00
Maduro hükümeti, ABD ile gizlice görüşmüş

ANKARA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın New York'ta gizlice görüştüğünü söyledi.

Maduro, Associated Press'e (AP) verdiği röportajda, hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile gizli görüşmeleri olduğunu ve kendisini istifaya zorlamak için küresel çapta yürütülen eşi görülmemiş bir kampanyadan sağ salim çıkacağını öngördüğünü belirtti.

New York'taki görüşmeler sırasında Dışişleri Bakanı Arreaza'nın, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ı "özel olarak, aleni ya da gizli şekilde" ülkeye davet ettiğini dile getiren Maduro, söz konusu görüşmelerin her birinin birkaç saat sürdüğünü kaydetti.

Maduro, ABD'nin, ülkede kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanıma kararı alması üzerine, krizi çözmek için ABD Başkanı ile en kısa sürede görüşmeyi umut ettiğini dile getirdi.

Washington'da adı açıklanmayan bir yönetim yetkilisi, Amerikalı yetkililerin, Maduro'nun da aralarında olduğu Venezuelalı yetkililerle "hükümetin görevi devretmesiyle ilgili" görüşmek üzere buluşmaya istekli olduğunu ifade etti.

İsmi açıklanmayan Venezuelalı iki yetkili de Arreaza ile Abrams arasındaki iki görüşmenin ABD'nin talebi üzerine gerçekleştiğini söyledi.

Yetkililer, "düşmanca" olarak nitelendirdikleri ilk görüşmenin 26 Ocak'ta, daha az gergin bir atmosferde düzenlenen ikinci görüşmenin ise 11 Şubat'ta yapıldığını kaydetti.

- "Trump'ın kirli elleri Venezuela'ya zarar veriyor"

Tüm Venezuelalıların, Trump'ın "kirli elini" dünyanın en büyük petrol rezervinin başında bulunan ülkeden çekmesi için tepki göstermesi gerektiğini belirten Maduro, "Donald Trump'ın kirli elleri Venezuela'ya zarar veriyor." dedi.

ABD'nin, ülkenin milyarlarca dolar değerindeki petrol gelirlerini ve denizaşırı varlıklarını dondurmasının ardından Kolombiya sınırında bir depoda duran insani yardım kutularının "kırıntı" olduğunu söyleyen Maduro, "Paramızı çalıyorlar ve sonra 'burada, bu kırıntıları alın' diyorlar, bunun üzerinden küresel bir şov yapıyorlar. Onurumuzla, 'Küresel bir gösteriye hayır' diyoruz. Kim Venezuela'ya yardım etmek isterse memnuniyetle karşılarız ancak ihtiyacımız olan her şeyi ödemek için yeterli kapasitemiz var." ifadelerini kullandı.

Yurt içinden ve yurt dışından kendisine yönelik baskıların sürmesine rağmen tansiyonu düşürmenin bir yolu olarak iktidardan ayrılmayacağını vurgulayan Maduro, istifa etmeyeceğini söyledi.

Geçen yıl askeri bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'larla kendisine yapılmaya çalışılan saldırının azmini kırmadığına değinen Maduro, "Korkmuyorum." dedi.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:00
  1. ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams
  2. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
    1. Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını..
    2. Sivil toplum ağı genişliyor
    3. Trabzonspor'da flaş ayrılık! Sezon..
    4. Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı..
    5. Avrupa borsaları
    6. "oyun" ile başladı, ASELSAN ortak oldu
    7. "Samsun, Millet Bahçesi ile yeni bir..
    8. Doğu Anadolu’da kar yağışı: 300 köy ve..
    9. Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"..
    10. Samsun'daki silahlı kavga
    11. İki yıla kadar hapis gerektiren..
    12. Atiker Konyaspor: Her şey sahada..
    13. Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle..
    14. Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor
    15. İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl..
    16. Yılmaz: ’İZSU hizmet değil eziyet..
    17. Kırgızistan'da 2018'de 77 bin istihdam..
    18. Keşmir’de bilanço artıyor: 44 ölü
    19. Yenimahalle’de unutulmaz Sevgililer..
    20. Kars’ta belediye kaldırımların karını..
    21. Sivas’ta 2 metrelik karla yoğun..
    22. Barcelona, Valverde'nin sözleşmesini..
    23. Başkan Yaşar: “Şentepe şenlendi”
    24. İran'dan Varşova Konferansı'na..
    25. Şenol Güneş kararını verdi! Ricardo..
    26. İstanbul’da 12 PKK’lı yakalandı
    27. Aile sorunlarına İslami pansuman
    28. Ankara merkezli FETÖ operasyonu!..
    29. Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’ın seçmen..
    30. 93 yaşında yeniden aday oldu
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi