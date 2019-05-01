0553 313 94 23

Maduro'dan sert mesaj: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak!

ABD destekli darbe girişimine maruz kalan Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak, ülkenin cumhuriyet başsavcısıyla konuştum. Bu iş için özel 3 ulusal savcı atadım ve onlar şu an bu olaya karışan herkesi sorguluyor ve soruşturmayı yürütüyorlar" açıklamasında bulundu.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 08:16
Maduro'dan sert mesaj: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro, Venezuela Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de bir konuşma  yaptı. Nicolas Maduro, konuşmasının başında, darbe teşebbüsünü bastırması,  sadakati ve disiplinli davranışı  nedeniyle Venezuela ordusuna teşekkür etti.

Dün, La Carlota Hava Üssü'nde çıkan çatışmalara değinen Maduro, "Basında, La Carlota Askeri Hava Üssü'nün alındığına dair haberler çıktı ancak La  Carlota Hava Üssü kesinlikle alınamadı. Tıpkı diğer askeri üsler gibi, La Carlota  da alarm durumundaydı." diye konuştu.

Maduro, eski muhalif Leopoldo Lopez'in darbeyi yönettiğini belirterek, "Bugün sabahsaatlerinde sosyal medyada, aşırı sağcı muhalif, faşist ve 18 yıldır  bütün darbe girişimlerinde bulunan, ev hapsinden kaçan Leopoldo Lopez'in  görüntüleri yayınlandı. Darbe teşebbüsünü özel olarak yönetiyordu ve daha sonra  kendi kendini devlet başkanı ilan eden milletvekili Guaido, kaydettiği videoyla  bir çağrı yaparak, askeri darbeye olan desteğiyle ortaya çıktı." dedi.

Nicolas Maduro, çıkan çatışmalarda muhalefetin ateşli silah  kullandığına vurgu yaparak, "Biz onlarda ne tür silahlar olduğunu biliyorduk. 4  uzun menzilli makinalı tüfek, oldukça tehlikeli." ifadesini kullandı. Güvenlik güçlerinin hedef alındığını söyleyen Maduro, "Biz sadece  meydana gelecek karışıklığı, çılgınlığı düşündük. Ne arıyorlardı, bir çatışma mı.  Orduyu oraya yağmamızı mı istiyorlardı? Ya orada 100-200 kişinin öldüğü bir  felaket olsaydı? Bunu düşünmek oldukça önemli." dedi.

Yüzde 80'i kandırılmıştı

Maduro, muhalefetin karışıklık çıkarmak istediğini belirterek, şöyle  devam etti:

"Soruyorum, bu durumdan yararlı çıkan kim? Venezuela mı, demokrasi mi,  barış mı? Bu tip durumlarda kim ellerini ovuşturuyor? Şüphesiz, orada olan  kişiler, milletvekilleri ve aşırı sağcı terörist Voluntad Partisinin faktörleri.  Onlar oradaydılar, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videoyla halkı anayasal  hükümete karşı darbe yapmaya teşvik ediyorlardı. Bu darbe girişimi cezasız  kalmayacak, ülkenin cumhuriyet başsavcısıyla konuştum. Bu iş için özel 3 ulusal  savcı atadım ve onlar şu an bu olaya karışan herkesi sorguluyor ve soruşturmayı  yürütüyorlar. Anayasa ve toplum huzurunu hedef almaktan yargılanacaklar."

Nicolas Maduro, çatışmalarda ikisi ağır yaralı albay olmak üzere en az  5 askerin yaralandığını açıkladı. Çatışmaların çıktığı yere götürülen askerlerin kandırıldığını söyleyen  Maduro, "Çatışmanın olduğu Altamira bölgesine getirilen askerlerin yüzde 80'i  kandırılmıştı. Onlara çeşitli operasyonların yapılacağını söylediler ancak  Leopoldo Lopez ve Juan Guaido'nun orada olduğunu gördüklerinde kandırıldıklarını  anladılar." diye konuştu. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, askerlerin kandırıldıklarını fark  ettiklerinde, askeri araçları oradan çıkararak darbecilere destek vermediklerini  açıkladı ve darbecilerden kaçan askerlerin, oraya nasıl götürüldüklerini  anlattıkları görüntüleri izletti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 08:16
  1. Ordu
  2. Venezuala
  3. Nicolas Maduro
  4. darbe

YORUM YAZ

  • rprp43 dk önce
    aslanım benim işte lider ekonomik psikolojik baskı halkı ac susuz ama amerikaya teslim olmuyor türkiye ac susuz kalsa ne olur ?
  • MİLLİ DÜŞÜNCEMİLLİ DÜŞÜNCE49 dk önce
    Tek adamlık rejimi hiçbir ülkede başarılı olmuyor.Üretimi durduran,müteşebbis ruhunu öldüren tek adam rejimine rusya bile 70 yıl dayanabildi.Uçağa atlayıp Türkiyeye gelip Nusret ustada et yeyip ülkesine dönüncede Nusret usta eti nasıl tuzladığının taklidini yapmak ne kadar etik bir düşün.! Venezualya halkının ne zorluklar yaşadığını görüyor ve okuyoruz.Ülkede para taşınamıyor artık...Enflasyon o kadar azmışki dijital para kullanılıyor ve garsonlara bahşiş bile garsonların hesap numaraları alınarak dijital ortamda hesaplarına yatırılıyor bir düşünün.Ailesini iyi geçindiremeyen aile reisine bile konu komşu söz sahibi olarak karışmaya başlar.İşte devletlerde böyledir.Amerika sana karışıyorsa devletini iyi idare edemediğindendir.Ölmeyecekmisin sen yahu ne bu hırs.? Adil bir seçim yap kazanırsan devam,kazanamazsan çekil bir kenara hakeden gelsin.Tek adamla idare edilen tüm ülkeler perişan bari bunu gör Madura ve diğerleri.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yaralı yaban keçisi yavrusu, botla Fırat Nehrinden karşıya geçirilerek tedavi edildi
  1. Yaralı yaban keçisi yavrusu, botla..
  2. Yamaç paraşütü milli parklar ile..
  3. İçişleri Bakanı Soylu’nun 1 Mayıs..
  4. Zabıta kıyafetli belediye başkanı..
  5. Jandarma ekipleri gece gündüz balık..
  6. Başkan Özcan’dan spora destek
  7. Nişanlısıyla tartıştı kendini göle attı
  8. ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2..
  9. Maden ocağında traktör devrildi: 1..
  10. Van’da helikopter destekli trafik..
  11. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri..
  12. Karla kaplı yollar hızla açılıyor
  13. Malazgirt’te ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’..
  14. Akit yazdı çocuk haczinde araç rantına..
  15. Edirne'de uyuşturucu operasyonu
  16. Elektrik kesintileri nedeniyle onlarca..
  17. İtfaiye Müdürü Keskin’den örnek..
  18. Başkan Arı’dan gece mesaisi
  19. (Özel) Hakkarili besiciler oğlakları..
  20. Vali Akbıyık’tan ‘1 Mayıs Emek ve..
  21. TATSO heyetinden TOBB Başkanı..
  22. DÜZELTME1 Mayıs 2019 "GÜNDEM"i sehven..
  23. Beşiktaş’ta 1 Mayıs için yoğun..
  24. Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü
  25. Mut’ta hırsız operasyonu
  26. Sultangazi’de Geleneksel Halk Oyunları..
  27. "Başak timi" patates tarlasında nöbet..
  28. Yurtta hava durumu
  29. Mersin’de kızıyla yürüyen Lübnan’lı..
  30. Başkanlardan Genelkurmay Başkanı..
Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
Çok sert açıklama! "Zavallı, ucube"
5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
Gündemi sarsan gelişme! Venezuela'ya asker gönderiyorlar
Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında

Günün Karikatürü

01 Mayıs 2019
Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
Melih Gökçek sonunda patladı: İşte bu hiç olmadı
Melih Gökçek sonunda patladı: İşte bu hiç olmadı