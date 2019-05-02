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Maduro askerlerle yürüyerek gövde gösterisi yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro:- "Anayasa ve kanunların komutasında birleşmiş bir Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler ihanet ve darbecilikle mücadele etmelidir"

02 Mayıs 2019 Perşembe 20:03
Maduro askerlerle yürüyerek gövde gösterisi yaptı

CARACAS (AA) - Aylardır büyük bir siyasi kriz yaşayan ve ABD destekli muhaliflerin başarısız askeri kalkışmasına sahne olan Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askerlerle yürüyerek gövde gösterisi yaptı.

Başkentin güneyinde Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere (FANB) ait büyük askeri kampüs Fuerte Tiuna’yı sabahın erken saatlerinde ziyaret eden Maduro, buradaki askeri akademinin bahçesinde yüzlerce asker tarafından karşılandı.

Maduro, askerlere yaptığı konuşmada, "Anayasa ve kanunların komutasında birleşmiş bir FANB ihanet ve darbecilikle mücadele etmelidir." dedi.

Yaşanan askeri kalkışmaya işaret eden Maduro, "Venezuela’nın geleceği bu olamaz. Venezuela’nın geleceği barış, işsizlik ve zorluklarla mücadele edilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve kuvvet komutanlarının da eşlik ettiği Maduro, daha sonra yüzlerce askerle yürüyüş yaptı.

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinden aldığı açık destekle aylardır askerleri kendini desteklemeye ve Maduro’yu yalnız bırakmaya çağırıyor.

Beraberindeki bazı askerler ve uzun süredir ev hapsindeki siyasi lider Leopoldo Lopez ile 30 Nisan’da Caracas’taki La Carlota Hava Üssü karşısındaki Altamira Köprüsüne çıkan Guaido, Venezuela ordusunun artık kendisini desteklediğini iddia etmiş ve halkı sokağa çağırmıştı.

La Carlota’yı işgal girişimine izin vermeyen güvenlik güçleri ile üsse saldıran göstericiler arasında uzun süren çatışmalar dün de devam etmişti. Bölgede ve tüm ülkedeki olaylarda onlarca araç yakılmıştı.

Resmi olmayan verilere göre olaylarda 100’den fazla kişi yaralanmış, 2 kişi de hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 20:03
  1. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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