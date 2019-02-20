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Maduro emir verdi! Askerler sınır hattında konuşlandırıldı

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun emri doğrultusunda Venezuela askerleri sınır hattında konuşlandırıldı. Ülkenin Hollanda kontrolündeki Karayip adalarıyla olan deniz bağlantısının da süresiz askıya alındığı duyuruldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:10
Maduro emir verdi! Askerler sınır hattında konuşlandırıldı

ABD destekli Venezuela muhalefetinin, "insani yardımların" giriş  tarihi olarak açıkladığı 23 Şubat öncesi sınırda alarm durumuna geçildi.

"Deniz bağlantısı askıya alındı"

Kara sınırlarında önlem alan hükümetin diğer bir adımı da denizden  geldi. Falcon Bölgesi Sivil Koruma Direktörü Gregorio Jose Montano,  Karayiplerler'de yer alan Hollanda kontrolündeki 3 adayla deniz bağlantısının  süresiz olarak askıya alındığını açıkladı. Montano, kararın yardım merkezi olarak  kullanılacağı açıklanan Curacao ile Aruba ve Bonaire adalarla ulaşımı  etkileyeceğini söyledi.

"Bu şova izin vermeyeceğim"

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da  "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet  arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yardım tartışmalarının, "ABD'nin işgal  stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon  kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım  girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Muhtemel bir müdahale için kullanılabilir

Baskılara rağmen Maduro'ya sadık kalmayı sürdüren ordu sınırı  kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kenti ile  Venezuela'nın yaklaşık 40 mil açığında yer alan Curacao adasında bekletilen  paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

600 bin kişinin gönüllü olduğu "yardım" girişinin engellenmesinin, ABD  tarafından muhtemel bir müdahale için kullanılabileceği iddia ediliyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 08:10
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