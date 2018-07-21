0553 313 94 23

Maduro altınları neden Türkiye'ye getiriyor? Rus isimden açıklama geldi

Venezuela’nın altınlarını Türkiye’de rafine edeceği haberini değerlendiren Rus uzman Lidovskoy, Venezuela ve Türkiye arasındaki giderek artan güvene dikkat çekti.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:34
Maduro altınları neden Türkiye'ye getiriyor? Rus isimden açıklama geldi

Moskova merkezli Hugo Chavez Latin Amerika Merkezi Genel Direktörü Yegor Lidovskoy, Sputnik'e açıklamasında bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Elbette Venezuela ve Türkiye arasındaki güvende yüksek düzeyi kaydedebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik sıcak duygular beslediğini biliyoruz. Maduro da Erdoğan'a yönelik aynısını hissediyor. Onlar defalarca görüştü, ekonomi ve finans konularında çeşitli sorunları değerlendirdi. Maduro gerçekten de altınlarını Türkiye'ye gönderme kararıyla doğru yaptı, çünkü İsviçre'nin ABD'ye oldukça bağlı bir ülke olduğunu ve yaptırımların uygulanması durumunda gerçekten de Venezuela'nın zenginliklerini gasp edebileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu konuda İsviçre çok güvenilemez bir ülke, gerçi Avrupa'nın diğer ülkeleri de öyle. Avrupa ülkeleri kendi bağımsız ulusal politikasını yürütemiyor".

Darbe girişimini bertaraf eden Maduro Türkiye'ye geliyor

'ERDOĞAN, NATO PARTNERLERİNİN GÖRÜŞÜNE KARŞI KOYACAK KADAR GÜÇLÜ'

Türkiye'nin bağımsız politika uyguladığını kaydeden Lidovskoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, oldukça güçlü lidere sahip bağımsız bir ülke. Erdoğan, NATO partnerlerinin görüşüne karşı koyacak kadar güçlü birisi. Erdoğan'ın NATO partnerlerinin söylediklerinin aksini ifade ettiğini defalarca gördük. Elbette böyle bir kişiyle çalışmak daha kolay ve her şeyin varılan anlaşmalar çerçevesi içinde ilerleyeceği yönünde büyük bir umut var".

Maduro'dan Diriliş Ertuğrul'a övgü: Müslüman bir kahramanın...

Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğini belirten Lidovskoy, "Çünkü Venezuela büyük bir baskı altında ve elbette dürüst ve açık işbirliğine hazır partnerler arıyor. Elbette bunlar Türkiye, Rusya, Çin. Bunlar, uluslararası arenada güvenilebilecek ülkeler olarak davranan ülkelerdir" yorumunda bulundu.

Maduro'dan sömürgeci Fransa'ya tokat gibi açıklama!

BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!

Maduro'dan Türkiye'ye teklif: Hayallerimizi gerçekleştirebiliriz

Venezuela'dan ABD'ye sert 'işgal' cevabı: Deneyin, kabusunuz olalım!

Maduro'ya Türkiye'den sürpriz destek! İran da dahil oldu

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:34
  1. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  2. Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiler
  3. Venezuela
  4. Erdoğan
  5. NATO
  6. Türkiye
  7. Rusya
  8. Çin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermenistan ateşkesi bozdu: 1 asker şehit!
    1. Ermenistan ateşkesi bozdu: 1 asker..
    2. Kırşehir'de korkunç kaza! Feci şekilde..
    3. Bakan Albayrak'ın G20 mesaisi başladı
    4. Probiyotiklerin bilinmeyen 9 faydası
    5. Baba Bush'u şoke eden ölüm!
    6. Türk mimar Zeynep İkbal, Prens..
    7. Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artacak
    8. Bakan Murat Kurum: Bundan sonra..
    9. Maduro altınları neden Türkiye'ye..
    10. Safiye İnci kimdir? Safiye İnci..
    11. Mine ve Meral Kalça kimdir?
    12. Yanındakine bakmadan demokrasi,..
    13. Galatasaray'ın yeni programı belli oldu!
    14. Alman hükümeti engel olamıyor! Son..
    15. Niğde'de 2 bin 100 yıllık tapınak..
    16. Didim'de aynı gün içinde 2 kişi boğuldu!
    17. CHP'den bedelli askerlik açıklaması
    18. Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan..
    19. Üniversiteler kaç DGS puanı ile..
    20. Nakoulma bombası! Süper Lig'e geri..
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    PKK/YPG: Afrin’den çekilmiyoruz
    PKK/YPG: Afrin’den çekilmiyoruz