Maduro altınları neden Türkiye'ye getiriyor? Rus isimden açıklama geldi

Moskova merkezli Hugo Chavez Latin Amerika Merkezi Genel Direktörü Yegor Lidovskoy, Sputnik'e açıklamasında bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:



"Elbette Venezuela ve Türkiye arasındaki güvende yüksek düzeyi kaydedebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik sıcak duygular beslediğini biliyoruz. Maduro da Erdoğan'a yönelik aynısını hissediyor. Onlar defalarca görüştü, ekonomi ve finans konularında çeşitli sorunları değerlendirdi. Maduro gerçekten de altınlarını Türkiye'ye gönderme kararıyla doğru yaptı, çünkü İsviçre'nin ABD'ye oldukça bağlı bir ülke olduğunu ve yaptırımların uygulanması durumunda gerçekten de Venezuela'nın zenginliklerini gasp edebileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu konuda İsviçre çok güvenilemez bir ülke, gerçi Avrupa'nın diğer ülkeleri de öyle. Avrupa ülkeleri kendi bağımsız ulusal politikasını yürütemiyor".

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Türkiye'nin bağımsız politika uyguladığını kaydeden Lidovskoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, oldukça güçlü lidere sahip bağımsız bir ülke. Erdoğan, NATO partnerlerinin görüşüne karşı koyacak kadar güçlü birisi. Erdoğan'ın NATO partnerlerinin söylediklerinin aksini ifade ettiğini defalarca gördük. Elbette böyle bir kişiyle çalışmak daha kolay ve her şeyin varılan anlaşmalar çerçevesi içinde ilerleyeceği yönünde büyük bir umut var".

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Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğini belirten Lidovskoy, "Çünkü Venezuela büyük bir baskı altında ve elbette dürüst ve açık işbirliğine hazır partnerler arıyor. Elbette bunlar Türkiye, Rusya, Çin. Bunlar, uluslararası arenada güvenilebilecek ülkeler olarak davranan ülkelerdir" yorumunda bulundu.

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