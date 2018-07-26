Maduro açıkladı: Beş sıfır atacağız!
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, para birimi bolivardan üç sıfır yerine beş sıfır atma kararı aldıklarını resmen duyurdu.26 Temmuz 2018 Perşembe 09:46
Venezuela'da yıllık enflasyon Haziran'da yüzde 46 bine çıktı.
ENFLASYON İÇİN HAMLE YAPILDI
Uluslararası Para Fonu (IMF), enflasyonun bu yıl yedi haneli rakamlara çıkacağını öngördü. Paradan sıfır atılmasının enflasyonun "yüzde bir milyona" çıkmasını engellemesi bekleniyor.
20 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Maduro yaptığı açıklamada, "Parasal yeniden düzenleme 20 Ağustos'ta başlayacak." dedi.
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