Maduro açıkladı: Beş sıfır atacağız!

Venezuela'da yıllık enflasyon Haziran'da yüzde 46 bine çıktı.

ENFLASYON İÇİN HAMLE YAPILDI

Uluslararası Para Fonu (IMF), enflasyonun bu yıl yedi haneli rakamlara çıkacağını öngördü. Paradan sıfır atılmasının enflasyonun "yüzde bir milyona" çıkmasını engellemesi bekleniyor.

20 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Maduro yaptığı açıklamada, "Parasal yeniden düzenleme 20 Ağustos'ta başlayacak." dedi.