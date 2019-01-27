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Maduro, 72 saat süre vermişti! ABD'li elçilik personeli ülkelerine geri döndü

Venezuela'da meşru Devlet Başkanı Nikolas Maduro'yu darbeyle devirmeye çalışan ABD’nin Caracas’taki büyükelçiliğinde görevli diplomatik personelin bir kısmının ülkelerine geri döndüğü ve iki ülkenin karşılıklı olarak ticari ilişkilerin ve göçmenlerle ilgili işlemlerin yürütüleceği ofisleri açmak için 30 gün boyunca müzakere yürüteceği bildirildi.

27 Ocak 2019 Pazar 07:55
Maduro, 72 saat süre vermişti! ABD'li elçilik personeli ülkelerine geri döndü

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Caracas Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatik personelin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tanıdığı 72 saatin sona erdiği 25 Ocak itibarıyla ülkeden ayrıldığı duyuruldu.

Karşılıklı ofisler açılacak

İki ülkenin, konsolosluk işlemleri ve ticari süreçler için her iki başkent, Caracas ve Washington'da karşılıklı olarak ofisler açmayı müzakere edecekleri ve bu sürenin de 30 günle sınırlandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu süreç tamamlanana kadar her iki büyükelçilikte bir kısım diplomatik personelin çalışmaya devam edeceği, söz konusu personelin, iki ülkenin bu ofisler konusunda bir anlaşmaya varamaması durumunda 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği vurgulandı.

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyetinin ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını savunmaya devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, dış müdahale reddedilirken ülkelerin saygı ve eşitlik çerçevesinde hareket etmesi çağrısında bulunuldu.

Venezuela'da ne yaşanıyor?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro daha sonra yaptığı başka bir açıklamada iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 07:55
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