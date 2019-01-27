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Madrid'de taksicilerden işgal eylemi

İspanya'nın başkenti Madrid'de grevlerinin 7. gününe giren taksiciler, şehir merkezinin en işlek bulvarını işgal etti- Taksiciler İspanya'nın diğer kentlerinden gelen diğer taksicilerle pazartesi günü Madrid'de büyük bir eylem yapacaklarını duyurdu

27 Ocak 2019 Pazar 23:02
Madrid'de taksicilerden işgal eylemi

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de süresiz grevlerinin 7. gününe giren taksiciler, şehir merkezinin en işlek yolu olan Castellano Bulvarı'nı işgal etti.

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber, Cabify gibi özel şirketlere karşı sınırlama isteyen taksiciler, 23 Ocak'ta Madrid'deki uluslararası turizm fuarı Fitur önünde başlayıp sürdürdükleri eylemlerini, fuarın sona ermesiyle şehir merkezine taşıdı. Castellano Bulvarı'ndaki 2 kilometrelik yolu işgal eden binlerce taksici, araçlarını yol üzerinde bıraktı.

Profesyonel Taksiciler Federasyonunun Sözcüsü Jose Miguel Funez, basına yaptığı açıklamada, İspanya'nın diğer kentlerinden gelen taksicilerle pazartesi günü Madrid'de büyük bir eylem yapacaklarını duyurdu.

Castellano Bulvarı'nda sabahlayacaklarını belirten Funez, gelecek binlerce taksicinin dayanışmasıyla eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti. Funez, Fransa'daki Sarı Yelekliler hareketinden esinlenerek, Madrid'deki eylemlere katılacak herkesten sarı yelek giymesini istediklerini kaydetti.

Taksicilerin yolu işgal eden yasa dışı eylemlerine karşı Madrid özerk yönetimi hükümeti ve polis bu zamana kadar herhangi bir müdahalede bulunmadı.

İspanyol polisi, sadece, Uber, Cabify gibi şirketlere ait araçların lastiklerini kesici aletlerle patlattıkları tespit edilen 3 taksiciyi gözaltına aldığı açıklandı.

- Uber ve Cabify, Barselona'dan çıkma kararı almıştı

Öte yandan, Barselona kentinde de eylem yapan taksiciler Katalonya özerk yönetimi hükümetinin sunduğu öneriyi kabul ederek, 6 gün süren süresiz grevlerini 24 Ocak'ta sonlandırmıştı. Katalonya yönetimi, taksicilerin eylemlerini sonlandırmak için Uber ve Cabify'a en az 1 saat önce rezervasyon yapılması halinde yolcu alma şartı getirmişti.

Bunun üzerine Cabify ve Uber şirketleri, Barselona kentinden çıkma kararı almıştı. Gelişmeler üzerine taksicilerin yerine bu sefer Uber ve Cabify'ın şoförleri Barselona sokaklarında eylem yapmaya başladı.

İspanya'da taksicilerin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber, Cabify gibi özel şirketlere karşı mücadelesi bir seneden uzun bir süredir devam ediyor. Taksiciler, ulaşımı daha ucuza yapan bu şirketlere karşı tüm İspanya'yı kapsayan, genel sınırlama talep ederken, her 1 taksiye 30 özel ulaşım aracı lisansı verilmesini istiyor.



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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 23:02
  1. ispanya
  2. Madrid
  3. süresiz grev
  4. taksicilerden eylem
  5. Uber'e karşı gösteri

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