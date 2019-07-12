MADO Antalya Şubesinde yine S2000 Mutfağı tercih etti

Hem şık hem rahat bir ortamda müşterilerine mükemmel bir deneyim yaşatan MADO, bu yaz Konyaaltı'nın vazgeçilmezlerinden olacak.

Sıcakların gelmesiyle soğutucu grubunun önemi daha da artarken MADO tüm şubelerinde olduğu gibi endüstriyel mutfak ekipmanları, teşhir ve soğutucu ünitelerinde yine S2000 Mutfak Soğutma ürünlerini tercih etti.

S-2000, dünya standartlarına uygun anahtar teslim mutfak ve soğutma cihazlarını, restoran, cafe, otel, steakhouse ve benzer işletmelere hem dünyaca ünlü ithal ürünlerden, hem de kendi imalatı olan ürünlerden oluşan zengin seçenekler ile “anahtar teslim” projeler sunmaktadırve kurulduğu günden buyana imalat, montaj ve satış sonrası servis ile hizmetlerine devam etmektedir.