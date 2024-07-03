Madımak otu: Uygulayanlarda neler yaşandı? 1 kaşığı bile vücudu sıfırlıyor! Yaşlılıkta öyle bir faydası var ki!

Madımak Otunun Faydaları Nelerdir? Uygulayanlarda neler yaşandı?

-İçerisinde bol miktarda A, E, C, B2 ve B6 vitaminleri bulundurmaktadır. Bu sayede insan vücuduna ihtiyaç olan günlük vitamin ihtiyacını da karşılamaktadır.

Ayrıca içerisinde madımağın kalsiyum ve demir de bulundurmaktadır. Demir sayesinde vücudun kansızlığını ve demir eksikliğini de gidermektedir.

-Kurutulup çayı yapıldığı zaman özellikle mide ve bağırsak sorunlarına karşı oldukça etkilidir.

-Madımak otu güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

-Vücudu serbest radikallere karşı da korumaktadır.

-Madımak otunun diğer bir özelliği ise idrar söktürücü ve idrar artıcı görevinin olmasıdır. Bu yüzden vücutta biriken ödemin kısa yoldan ve hızlı şekilde atılmasını da sağlamaktadır.

-Sık idrara çıkardığı için de böbreklerin temizlenmesini de sağlamaktadır.

-Yüksek kan şekeri sorununa da kan şekerini dengeleyici özelliği de bulunmaktadır.

-Özellikle antiseptik özelliği ile mide ve bağırsaklarda oluşacak bütün hastalıklara karşı da önlenmesinde ayrıca yardımcı olmaktadır.

-Ayrıca sindirim sistemini de rahatlatmaktadır. Gaz söktürücü özelliği sayesinde gaz sancısını önlemektedir.

-Madımak otunun diğer bir özelliği ise damar büzücü etkisinin olmasıdır.

-Bazı sebeplerden dolayı olan fazla adet kanamalarına da iyi gelmektedir.

-Hatta basur kanamalarında ve doğum kanamalarında da kullanılmaktadır.

-Zihnin canlanmasını sağlamaktadır. Ayrıca zihin yorgunluğuna da iyi geldiği bilinmektedir.

Madımak Otunun Kullanımı Nasıldır?

Taze iken toplanıp kurutulduğu zaman çayı yapılmaktadır. Çayı için kaynamış 1 su bardağı suyun içerisine 1 tutam kurutulmuş madımaktan atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesi için bekleyin. Demlenme süresi dolduktan sonra günde 1-2 bardak kadar tüketin.

Yemeği ve böbrek içi olarak da tercih edilmektedir.

Zararı yoktur fakat çayını yine günde 2 bardaktan fazla tüketmeyin.

ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

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Yemeğinin Tarifi

Madımak

Sarımsak

Tere yağ

Bulgur (isteğe bağlı)

Tuz

Pul biber

Salça

Sıcak su

Tarifi: Madımakları temizleyip tencerenin içerisine koyun ve kavrulmaya bırakın kavrulduktan sonra üzerine sıcak su ilave edin ve içerisine isteğe göre bulgurları ilave edin pişene kadar bekleyin. Diğer bir tavana tereyağını yakın ve içerisine bolca sarımsak rendeleyin ve kavurun. Kavurduktan sonra ise salça ilave edin. Daha sonra bu karışımı madımak yemeğinin içerisine ilave edin ve 5-6 dakika daha kaynatın ve altını kapatın. AFİYET OLSUN!