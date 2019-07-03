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Madımak olaylarında ölenlere İzmir’de anma

Sivas’ta 35 kişinin yaşamını yitirdiği Madımak olaylarının 26.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:10
Madımak olaylarında ölenlere İzmir’de anma

Sivas’ta 35 kişinin yaşamını yitirdiği Madımak olaylarının 26. yıl dönümü nedeniyle, İzmir’in hemen hemen tüm ilçelerinde anma törenleri düzenlendi.


Sivas’ta 35 kişinin öldüğü Madımak olaylarında 26 yıl geride kaldı. 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu yaşamını yitiren kişilerde, İzmir’in hemen hemen tüm ilçelerinde anıldı. Buca ilçesinde yapılan anma töreni, Kasaplar Meydanındaydı. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’ın da katıldığı etkinlikte, Türk halk müziği sanatçısı Tolga Gül türkülerini Madımak için söyledi.


Bayraklı ilçesinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak sabah erken saatlerde belediye binası önünde 2 Temmuz 1993’te Madımak oteldeki yangında hayatını kaybedenler anısına resim sergisi açıldı. 2 Temmuz Anıtında da bir tören yapıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve katılımcılar anıta karanfil bıraktı. "Faili Meçhuller, Siyasi Cinayetler, Katliamlar” başlıklı düzenlenen panelde ise müzik dinletisi sunuldu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:10
  1. sergi
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  3. sanat

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