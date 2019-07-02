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Madımak olaylarında ölenler anıldı

Sivas’ta Madımak olaylarında hayatını kaybeden 37 kişi, olayların 26.

02 Temmuz 2019 Salı 11:48
Madımak olaylarında ölenler anıldı

Sivas’ta Madımak olaylarında hayatını kaybeden 37 kişi, olayların 26. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.


2 Temmuz 1993 tarihinde Per Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak Oteli içerisinde 33 şair, yazar, ozan, 2 otel personeli ve otel dışında 2 kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmişti. Madımak olaylarında hayatını kaybedenler için olayların 26. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. Anma etkinlikleri için Sivas’tan ve Sivas dışından gelen çok sayıda kişi Alibaba Mahallesi’nde toplanarak kortej oluşturup, olayların yaşandığı bugün Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Oteli’ne yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, 26 yıl önce yaşanan olayları protesto eden ve kınayan pankart ve dövizler ile ölenlerin fotoğraflarını taşıdı. Kortej yürüyüşü sırasında geniş güvelik önlemleri alınırken, polis helikopteri ve insansız hava araçları havadan kontrollerini sürdürdü.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:48
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