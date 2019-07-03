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Madımak olayında hayatını kaybedenler Akhisar’da anıldı

Sivas’ta 1993 yılında Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybeden 35 kişi, Manisa’nın Akhisar ilçesinde anıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:22
Madımak olayında hayatını kaybedenler Akhisar’da anıldı

Sivas’ta 1993 yılında Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybeden 35 kişi, Manisa’nın Akhisar ilçesinde anıldı.


Akhisar Aleviler Kültür ve Dayanışma Derneği ile Akhisar Belediyesinin organize ettiği tören, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Programın devamında Mehmet Ali Birand tarafından 32. Gün programı için hazırlanan ’Sivas Katliamı Gerçekleri’ isimli belgesel, sinevizyon eşliğinde sunuldu. 25 yıl önce yaşanan olayları unutmadıklarını ifade eden Akhisar Aleviler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Ali Şat, “Bundan tam 25 yıl önce 35 canımız Sivas’ın ortasında tekbirler eşliğinde devlet güçlerinin gözü önünde yakılarak katledildi. İçlerinde aydınlarımız vardı, içlerinde yazarlarımız vardı, içlerinde şairlerimiz vardı, içlerinde sanatçılarımız vardı, içlerinde semahçılarımız vardı, içlerinde kadınlarımız vardı, içlerinde gençlerimiz vardı, içlerinde çocuklarımız vardı” dedi.


Daha sonra Akhisar Aleviler Kültür ve Dayanışma Derneğinin Cem Evi Gençlik Kolları ile yerel sanatçı ve solistler türküler söyleyerek törene katılanlara duygulu anlar yaşattı.


Törene, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli ve bir çok sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Tören sonunda konuşan Belediye Başkanı Dutlulu, “Akhisar Belediyemiz ve Alevi Kültür Dernekleri Akhisar Cemevi yönetimi tarafından organize edilen törende 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta yaşanan katliamda hayatını kaybeden 35 canı andık. Madımak’ın ateşi hala yüreğimizi yakıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:22
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