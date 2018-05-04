Madende atık yığını çöktü: 14 ölü

Kaçin eyaletinin Hpakant kentine bağlı Seng Tawng köyünün muhtarı Tu Mai, Waikha yeşim taşı madeninde meydana gelen kazada en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını ve kaybolanlar olduğunu söyledi.

Yangon'un 950 kilometre kuzeyinde yer alan Hpakant, yeşim taşı madenciliğinin dünyadaki merkezi olarak anılıyor. Myanmar'ın Kaçin eyaletinde 2015 yılında meydana gelen heyelanda 100'den fazla maden işçisi hayatını kaybetmişti.

AA