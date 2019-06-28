Madencilik Kümelemesi seçimini yaptı

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) kurulmasına öncülük ettiği Eskişehir Madencilik Sektörü İş Kümelenmesi seçimli genel kurulu gerçekleştirildi.

ESO’da yapılan genel kurulda madencilik sektörü ve sektörün problemleri mercek altına alındı. Toplantının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, komitelerin kümelenmesi hususunda ESO olarak her zaman destek vereceklerini ve her türlü sorunda kümelenmenin yanında olacaklarını belirtti. Kesikbaş, “Hedefimiz de öznemiz de ESO Üyelerimiz.Üyelerimiz ve şehrimiz sanayisi için iyi stratejiler belirleyerek adımlarımızı atmalıyız. Başka alanlarda kurulan yabancı ülke bağlarının madencilik alanına da taşınması gerekiyor” dedi. Madencilik sektörünün problemlerinin ve çözüm yollarının konuşulduğu toplantıda ESO Madencilik Sektörü 2023 Vizyon Raporu’nun hazırlandığından bahseden Madencilik Kümelenmesi Başkanı Ekrem Bulur, “Kümelenme olarak daha aktif çalışmalıyız. Madenci kadın girişimcilerin faaliyetlerini tanıtmalı, işlerimizi herkese anlatmalıyız” diye konuştu.

Yapılan toplantıda, Yönetim ve Denetim Kurul üyeleri seçildi. Seçilen Yönetim Kurulu Asil Listede; Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Bulur,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Rallas, Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıHamza Tınas, Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Kızıldağ, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çekiç olarak belirlendi. Denetim Kurumu Asil Listede ise Denetim Kurulu Başkanı Metin Atıcı, Denetim Kurulu Başkan YardımcısıMehmet Orhan Doğançay, Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Adnan Konuk yer aldı.