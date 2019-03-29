Madencilerden Şahin’e tam destek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, TTK Armutçuk Müessesesi’nde çalışan işçilerle bir araya geldi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, Amelebirliği Armutçuk Şube Başkanı Metin Artırmak ve çok sayıda maden işçisi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ile AK Parti Kdz.Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, GMİS yöneticilerine teşekkür ederek, "Memleketin her köşesinde önemli bir seçim süreci yaşanıyor. İşçilerin, çalışanların, sorunları, beklentilerinin farkındayız. Seçim sürecinde Belediye Başkan adayımız Erol Şahin de yoğun bir çalışma içerisinde. Türk Metal Sendikası ile güzel bir buluşma oldu. Toplu sözleşme süreci, taşeron işçilerin sorunları olsun Cumhurbaşkanımıza bizzat adayımız aktarma imkanı oldu. Adayımıza destek istemek üzere buradayız. Bir kardeşiniz, ablanız olarak beni görün. Her türlü öneri ve uyarınıza açığız" dedi.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin ise konuşmasında, seçim çalışmalarının yoğun bir program dahilin de sürdürüldüğünü belirterek, "Türk Metal Sendikası Genel Başkanımız Pevrul Kavlak’ın bizi işçi ve emekçi dostu olarak görmesinden son derece mutlu olduk. Ben Erdemir işçisinin oğluyum, emekli bir kardeşinizim. Emeğin ve alın terinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. 31 Mart’ta seçime gidiyoruz. İstihdam, teşvik, vergi uzmanıyım. Ereğli’nin ekonomik sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Birçok bölgeden daha fazla bunlar yaşandı. Benim mesleğim de bu konular olduğuna göre Kdz. Ereğli’de bu sorunları çözmek inşallah bize düşecek, biz çözeceğiz. Projelerimizin yoğunluğu ekonomi üzerine. Öğrenci sayımızı 10 bine çıkartalım, tersanelerde 4-5 bin çalışması gerekirken bin kişi çalışıyor. Erdemir var, taşeron işçilerin konusunu 15 dakika Cumhurbaşkanımıza arz etme imkanı buldum. Geldiğimiz noktada talimatlarını OYAK Genel Müdürü’ne verdiğini Türk Metal Sendikası Genel Başkanımız açıkladı. Bu sorunların çözümü için bu kardeşinizin bir payı oldu. Kdz. Ereğli’de yapılması gerekenler o kadar çok ki. Cumhurbaşkanımız Ereğli’ye geldi. Ereğli’nin tarihinde görülmemiş bir miting ile karşıladık.Kendisi, ’Ben Allah ömür verirse 4,5 yıl daha Cumhurbaşkanıyım, Erol Şahin de 5 yıl sizin hizmetkarınız olacak, ben Erol Şahin’in destekçisiyim’ dedi. Ereğli’nin bütün sorunlarını çözmeye başladık. Başdanışmanımız Saadet Oruç’un katkıları ile ulaşım, üniversite binalarının yapılmasının önünü hemen açtı, taşeron sorunlarının çözümünü 6 günde çözüme kavuşturdu. Tersaneler ile ilgili devletin her türlü destek ve teşviğinin verileceğini müjdeledi. Erdemir’in bu yıl 1, önümüzdeki yıl 1 milyar olmak üzere 2 milyar yatırım yapılacağını, bin kişinin de Ereğli’den istihdam edileceğini açıkladı, en güzel müjdeler bunlar. Kurduğumuz bu gönül bağını geliştirmemiz ve koparmamamız lazım. TTK’ya bin işçi alımı gerçekleştirildi, 500 kişi de en kısa sürede alınacak. Alacaağzı’nı Erdemir aldı inşallah oraya da hazırlıklar yapılıyor, oraya da arkadaşlar alınacak. Bütün bunlar için enerji, güç ve takip lazım. Cumhurbaşkanımız Ereğli milletvekili olarak kendisini ortaya koydu. Bu fırsat her zaman ele geçmez, bunu çok iyi değerlendirelim. Ereğli’ye yatırım yağdırmak bizim işimiz, bunları başarabiliriz. Destek istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bizim birinci önceliğimiz ekonomik sıkıntılar olacak. İnsanın cebinde para yoksa, düğün salonu yapmak ne olacak, eğlenemez ki? Önce iş ve ekmek sahibi yapmamız lazım. Bunları çözmek için bana fırsat verin. Mutlu da işçilerin öncelikli sorunlarına ilişkin bilgiler verdi, çözümü noktasında destek istedi. Başkan Yardımcısı Mutlu, "Alın teri ve emeğimiz ile geçimini sağlayan kitleleriz. Bize bir adım gelene biz 10 adım gideriz. Emeğe değer veren herkese değer veririz. Bizimle birlikte olma talebi ile gelen herkesle beraber oluruz. Bizimle birlikte olmak istediler, buradayız. Geçmişten bugüne kadar gücümüzü birlikte aldık. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Arkadaşlarımızın yine bir talebi var. Sahil boyunda madencilerin oturup çay içebileceği madenci evi altında bir yerleşke bir yer istiyoruz. Bu daha önce söz verildi ama yapılmadı" sözlerine, Şahin, "Biz GMİS ile birlikte yürüyeceğiz, bunun sözünü veriyorum. Sıkıntılarınızı, çözümünde elçiniz olarak görev yapacağım. Söz veriyorum. Madenci evi konusunda da ilk yapacağımız işlerden biri olsun, sözüm olsun"