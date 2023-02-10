Madenciler Güney Korelilerin riskli görüp girmediği enkazdan 17 yaşındaki kızı sağ çıkardı
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesi 4. kat ekibi Adıyaman’da, Güney Koreli ekiplerin riskli görüp girmediği enkazdan 17 yaşındaki genç kızı sağ olarak çıkardı. 90 saatin sonunda kurtarılan genç kız ailesine sevinç, kurtarma ekiplerine umut oldu.
Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) Karadon Müessesi 4. kat ekibi Adıyaman’da çalışmalara aralıksız devam ediyor.
Ekip başı Sinan Durdu önderliğindeki ekip binanın bodrum katında ses gelmesi üzerine enkaza yöneldi. Güney Koreli arama kurtarma ekiplerinin riskli bulması nedeniyle girmediği enkaza ekip girdi.
Ekip domuz damı diye tabir edilen yöntemle tünel açtı. Yapılan çalışmayla 90 saat sonunda 17 yaşındaki Gülsüm Yerlikaya enkazdan sağ olarak çıktı.
Genç kızın enkazdan sağ olarak çıkarılması ailesine sevinç, kurtarma ekipleri için umut oldu.