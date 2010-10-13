Madenciler bugün gün yüzüneçıkarılıyor

Madencilik Bakanı Laurence Golborne, 33 madencinin açılan tünelden yeryüzüne çıkarılmasına Türkiye saatiyle 06.00’da başlanacağını söyledi. Tahmini bin kadar gazeteciye açıklama yapan Golborne, kurtarma operasyonunun aceleye getirilmeyeceğini anlattı. Mühendisler, çelikten yapılan kurtarma kapsülünün denemesinin başarıyla yapıldığını, kapsülün denemede 622 metreye indiğini bildirdiler. Başmühendis Andre Sougarret, kapsülün denemesinin başarıyla yapılmasına karşın, “dikey bir sistemde insan taşıma riskinin her zaman bulunduğunu” belirtti. Bu arada bu tarihi olayı izlemek için dünyanın her yanından gazeteciler Şili’ye akın ederken, madencilerin yakınları da saatleri saymaya başladı. Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın bölgeye gitmesi beklenirken, güvenlik önlemleri de artırıldı. San Jose’deki maden kazası 5 Ağustos’ta meydana gelmiş, 17 gün sonra madencilerin hayatta oldukları belirlenmişti. Şili’de çöken madende mahsur kalan işçilerin, sığınakta kendi koydukları kurallar çerçevesinde günaşırı 2 kaşık ton balığı, bir yudum süt, bir parça kraker ve bir lokma şeftali yiyerek hayatta kaldıkları bildirilmişti.