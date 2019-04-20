Maden yüklü vagonlar, gardaki vagonlara çarptı Malatya'nın Hekimhan ilçesinde lokomotiften ayrılan demir madeni yüklü vagonlar, garda bekleyen boş vagonlara çarparak devrildi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde lokomotiften ayrılan demir cevheri yüklü vagonlar, garda bekleyen boş vagonlara çarparak devrildi. Alınan bilgiye göre, Hekimhan Garı'na yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki özel firmanın işlettiği demir madeninden cevher yükleyen "53071" sefer sayılı yük treni gara doğru yola çıktı. Seyir halindeyken freni boşalan yük treni garda makas değiştirdi ve lokomotifi vagonlardan ayrıldı. Garda bekleyen boş vagonlara çarpan maden yüklü çok sayıda vagon raylardan çıkarak devrildi. TCDD yetkilileri, hattın ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Makinistler M.P. ve M.G, kontrol amacıyla 112 Acil Servis ekiplerince Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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