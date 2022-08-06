Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Vedat Yanık kimdir, nerelidir, hangi kurumlarda çalıştı?

Vedat Yanık’ın biyografisi gündemde yer alıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Vedat Yanık kimdir? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürünı Vedat Yanık kaç yaşında, nereli?

Vedat Yanık kimdir nereli?

1964 yılında Rize’nin Güneysu ilçesinde doğdu. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü ile 1999 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Bölümü’nde lisans eğitimlerini tamamladı.

İş hayatına, 1986 yılında özel sektörde açık ve kapalı kömür işletmelerinde mühendis olarak başladı. 1990 yılında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalışmaya başladı ve projelerde Ekip ve Kamp Şefi olarak görev yaptı. 1998-2017 yılları arasında MTA Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü kadrosunda Sondaj ve Hafriyat Başmühendisliği ve Bölge Müdürü Vekilliği görevlerini üstlendi.

2017-2019 yılları arasında MTA Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Sayın Vedat YANIK 12/07/2019 tarihli Bakanlık Oluru ile MAPEG Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekâleten ve 6 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/324 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile aynı göreve asaleten atandı. 12/01/2022 tarihli ve 100177 sayılı Bakan Olur’u ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne vekâleten Genel Müdür olarak atandı.