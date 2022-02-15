Maden suyunun içine yeşil çay koyup içerseniz... Ender Saraç bomba kürün tarifini verdi

Ender Saraç'ın önerdiği zayıflatan sodalı yeşil çay kürü merak ediliyor. Her evde kolayca bulunan malzemelerle kilo vermek mümkün. Metabolizmayı hızlandıran ve karın yağlarını kolayca eriten sodalı yeşil çay kürü tarifi ile kilo vermek artık çok kolay. İşte Ender Saraç'ın yağ yakımını kolaylaştıran sodalı yeşil çay kürü...

Ender Saraç'tan sodalı yeşil çay kürü, zayıflamak için harika seçeneklerden biri. Her evde kolayca bulunan 4 malzemeyle zayıflamak artık çok kolay. Peki, sodalı yeşil çay kürü nasıl yapılır? Yağ yakımını arttıran ve kilo vermeyi kolaylaştıran sodalı yeşil çay kürü için tarif haberimizde...

Posta'da yer alan habere göre, araştırmalar, yeşil çay içmenin insanların kilo vermesine ve sağlıksız karın yağlarını etkili bir şekilde eritmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir . Yeşil çay, yağ yakımını artırabilecek, kilo vermenize yardımcı olabilecek ve sağlığınızı birçok farklı şekilde iyileştirebilecek besinler ve antioksidanlarla doludur.

İşte kilo vermeyi kolaylaştıran ve yağ yakımını arttıran ayrıca şifa kaynağı olarak tüketilen sodalı yeşil çay kürü...

Ender Saraç'tan sodalı yeşil çay kürü 15 gün boyunca uygulanabilir

Yemeklerden en az 1 saat önce tüketilmesi gerekir

Zayıflama etkisini artırmak için sodalı yeşil çay kürü ile birlikte sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya özen gösterin.

Malzemeler

* 1 şişe doğal maden suyu

* 2 tatlı kaşığı yeşil çay

* Yarım limonun suyu

* 2,5 bardak su

Hazırlanışı

Sodalı yeşil çay kürü için 2,5 bardak sıcak suya yeşil çay ekleyerek 10 dakika boyunca demlemeye bırakın.

Ardında içerisine soda ve limon suyu ekleyerek tüketin.

Taze olarak hazırlayın ve yemeklerden yaklaşık 1 saat önce tüketin.

15 gün boyunca uygulamalısınız.