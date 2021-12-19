Maden sulu poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
İster kahvaltıya isterseniz de misafirlerinize çayın yanına hazırlayabileceğiniz maden sulu yumuşacık poğaçalar için tarif.
Tadına doyamıyacağınız mis gibi yumuşacık pamuk gibi bir poğaça yapmak isterseniz bu tarifimizi deneyin.
Maden sulu, mayalı peynirli poğaça tarifi
2 su bardağı süt
1 su bardağı maden suyu
1 yumurta akını içine sarısını üstüne kulandım
1 çay bardağı sıvı yağ
2,5 yemek kaşığı şeker
Yarım yemek kaşığı tuz
1 paket instant maya
6-7 su bardağı un
Yapılışı
Sıvı malzemelerin hepsini yoğurma kabına alıp iyice karıştırın. Mayayı ve unu katarak hafif ele yapışacak kıvamda bir hamur yapın. Un katma işlemi bitince 5 dakika yoğurup ılık ortamda yarım saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde 1 parca alıp arasına istediğiniz malzemeyi koyarak şekillendirip yumurta sarısını sürün. 15 dakika tepsi mayası için bekletip, 180 derecede kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.