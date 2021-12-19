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Kadın - Aile Maden sulu poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Maden sulu poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

İster kahvaltıya isterseniz de misafirlerinize çayın yanına hazırlayabileceğiniz maden sulu yumuşacık poğaçalar için tarif.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 13:58:00 - 2021-12-19 14:03:04
Maden sulu poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Tadına doyamıyacağınız mis gibi yumuşacık pamuk gibi bir poğaça yapmak isterseniz bu tarifimizi deneyin.

Maden sulu, mayalı peynirli poğaça tarifi

2 su bardağı süt
1 su bardağı maden suyu
1 yumurta akını içine sarısını üstüne kulandım
1 çay bardağı sıvı yağ
2,5 yemek kaşığı şeker
Yarım yemek kaşığı tuz

1 paket instant maya
6-7 su bardağı un

Yapılışı

Sıvı malzemelerin hepsini yoğurma kabına alıp iyice karıştırın. Mayayı ve unu katarak hafif ele yapışacak kıvamda bir hamur yapın. Un katma işlemi bitince 5 dakika yoğurup ılık ortamda yarım saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde 1 parca alıp arasına istediğiniz malzemeyi koyarak şekillendirip yumurta sarısını sürün. 15 dakika tepsi mayası için bekletip, 180 derecede kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

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