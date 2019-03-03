0553 313 94 23

Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde dün gece meydana gelen olayda, maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

03 Mart 2019 Pazar 15:05
Maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde dün gece meydana gelen olayda, maden ocağının asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.


Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde Çinko Maden Ocağı’nda çalışan Barış A., maden çıkarılma çalışmaları sırasında asansör boşluğuna düştü. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, AKUT UMKE ve diğer kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 90 metre derinliğinde olan asansör boşluğunun son 20 metresinin su ile dolu olduğunun öğrenilmesinin ardından ekipler, kurtarma çalışmasının nasıl yapılacağı konusunda bir plan yaptı ve çalışmalara başladı. Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonrasında Barış A.’nın cansız bedeni AKUT dalgıçları tarafından su dolu kuyudan çıkarıldı.


Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün de yakından takip ettiği kurtarma çalışmaları sonrasında olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ordu’ya yeni OSB’ler geliyor”
    1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    2. Balkan Masterler Salon Şampiyonası..
    3. Trump’tan şaşırtan iddia: Beni ortadan..
    4. Hakkari’de 3. Kar Festivali
    5. İnanılmaz olay! Aynı otomobili 85..
    6. Kılıçdaroğlu Elmadağ'da vatandaşlarla..
    7. Cumhur İttifakı, seçim çalışmalarını..
    8. Basketbolda maçın ardından
    9. Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası
    10. GÜNCELLEME 3 - Beyoğlu'nda yangın
    11. Lavrov'dan skandal açıklama!..
    12. Cezayir’de gösteriler sürüyor
    13. Manisa BBSK, Şanlıurfaspor maçının..
    14. Soyer, "Büyük Başkan" sloganıyla..
    15. Ankaragücü taraftarı Eren son..
    16. Ölüm yıl dönümünde müzesi boş kaldı
    17. Spor Toto 1. Lig: Altınordu 2 -..
    18. MKE Ankaragücü'nün acı günü
    19. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    20. AK Parti'nin Ordu mitingi
    21. Engelliler Meclisinden Erzurumspor’a..
    22. Nefes kesen maçta kazanan yok!
    23. Trafikte sürücüleri tehlikeye attı,..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Mart’ta..
    25. AK Parti'nin Ordu mitingi
    26. Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 -..
    27. Başkan Böcek, Serik adayı Mecek’in..
    28. Müslüm Gürses vefatının 6. yılında..
    29. İşte Bursa’yı geleceğe taşıyacak..
    30. Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı!..
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var