Zonguldak'ta 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, TTK Tahlisiye Ekibinin yaptığı ilk incelemelere göre ocak içerisinde 'mazotlu dinamit' patlatılmasının ardından olayın meydana geldiği tespit edildi. Ayrıca ocakta oluşan karbondioksit gazının işçilerin zehirlenmesine yol açtığı değerlendirildi.

Ocak ruhsatsız

DHA'nın haberine göre, patlamanın meydana geldiği ocağın ise ruhsatının olmadığı tespit edildi. Ocak sahibi İsmail K.'nin patlamanın meydana geldiği ocağın yakınındaki ocak için ruhsat aldığı, ancak burada kömürün bitmesinin ardından ruhsatsız ocakta kömür çıkarmaya devam ettiği belirlendi.

3 işçinin cansız bedeni bulundu

Patlamada mahsur kalan 3 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerin cenazeleri ocaktan çıkartıldı.