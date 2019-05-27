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Maden ocağında iftar

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, Park Termik Maden Ocağı J Sektöründe İşçiler ile birlikte oruç açtı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:06
Maden ocağında iftar

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, Park Termik Maden Ocağı J Sektöründe İşçiler ile birlikte oruç açtı.



Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul’u maden ocağında Park Genel Müdürü Selim Şenkal, Yönetim Kurulu üyesi Ali Coşkun Duyak, Maden İşletme Müdürü Faik Ustabaşı karşıladı. Genel başkanlar, maden ocağına giriş için hazırlandı ve seminere katıldı. Seminerin ardından Maden J Sektörüne giden başkanlar,işçilerin kendi evlerinden getirdikleri kumanyalar ile hazırlanmış olan madenci sofrasında yer alarak oruç açtı.


Başkan Atalay, işçiler ile sohbet etti ve çalışanlara özellikle son dönemde gündemde olan kıdem tazminatı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:06
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