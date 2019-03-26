Maden ocağında göçük: 4 işçi hafif şekilde yaralandı Zonguldak’ta TTK’ya ait maden ocağında meydana gelen göçükte 4 işçi hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak’ta TTK’ya ait maden ocağında meydana gelen göçükte 4 işçi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağının - 500 koyunda meydana geldi. Göçükte hafif şekilde yaralanan maden işçileri İlhan Kahraman, Sadettin Çakır, Mücahit Cerrah ve Sezai Koca kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar.

İşçiler burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

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