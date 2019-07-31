0553 313 94 23

Maden ocağında göçük: 3 işçiyi yaralandı

Zonguldak’ta bir maden ocağında göçük meydana geldi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:14
Maden ocağında göçük: 3 işçiyi yaralandı

Zonguldak’ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 3 işçi yaralı olarak kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay Rat Mahallesi’ndeki özel bir maden ocağında yaşandı. Meydana gelen göçükte 3 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çalışma arkadaşları tarafından ocakta kurtarılan işçiler yer üstüne çıkartıldı. Ocakta bulunan Alper Kıransoy sağlık ekiplerinin çabasıyla hayata döndürülürken Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi süren işçilerden 1’inin durumun ağır olduğu öğrenilirken diğer işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yanlış yapılan üst geçit sökülmeye başlandı
    1. Yanlış yapılan üst geçit sökülmeye..
    2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    3. GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta maden..
    4. Boyabat Kaymakamı Aksoy Başkanlığında..
    5. Valinin desteğiyle sağlığına kavuştu
    6. Bangladeş'te zehirli gaz soluyan 6..
    7. Van’da 2 bin 130 paket kaçak sigara..
    8. Resmi açıklama geldi! Emre Mor..
    9. Yurt dışına çıkmaya çalışan 48..
    10. Senelere meydan okuyan şemsiye..
    11. Kurbanlık kesim fiyatları açıklandı
    12. 12 bin sözleşmeli sağlık personeli..
    13. Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi’nin 2..
    14. Denizde boğulan şahsın yeri, ‘drone’..
    15. CMAS Paletli Yüzme Dünya Gençler..
    16. Adana Defterdarı Şahin Özmertyurt oldu
    17. Sandıklı’da zincirleme kaza: 2 yaralı
    18. Maden ocağında göçük: 3 işçiyi..
    19. AA Haber Akademisinden İletişim..
    20. Düzce'de selden etkilenenlerin prim..
    21. Bilecik’e son 7 yıl içinde 26 ülkeden..
    22. Yeni Malatyaspor tur için Slovenya’da
    23. Piyasalarda gün ortası
    24. Konya'daki "gaybubet evi" yapılanması..
    25. Tepebaşı’da fen işleri hız kesmiyor
    26. Sosyal Yardımlarda Verimlilik Sistemi
    27. Bakan Selçuk, sel bölgesinde
    28. Yeni Malatyaspor’u Slovenya’ya götüren..
    29. Öncü kardeşler ilk kez birlikte..
    30. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"