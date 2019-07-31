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Maden ocağında göçük: 2 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Zonguldak’ta bir maden ocağında göçük meydana geldi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:10
Maden ocağında göçük: 2 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Zonguldak’ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre olay Rat Mahallesi’ndeki özel bir maden ocağında yaşandı. Meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye ekipleri, 112 ekipleri sevk edildi.


İşçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:10
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