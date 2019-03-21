Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur Zonguldak’ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Zonguldak’ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen bir maden ocağında yaşandı.

Ocakta kömür çıkarma çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. Olay yerine AFAD, 112 ekipleri sevk edildi.

İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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