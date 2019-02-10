Zon guldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur TTK'ya ait maden ocağında kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan bir işçi meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Ekipler, göçükte kaşan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan bir işçi meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Ekipler, göçükte kaşan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.