Zon guldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur
TTK'ya ait maden ocağında kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan bir işçi meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Ekipler, göçükte kaşan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.10 Şubat 2019 Pazar 11:21
Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında kuyu genişletme çalışması yapan Çinli taşeron firmada çalışan bir işçi meydana gelen göçükte mahsur kaldı.
Ekipler, göçükte kaşan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
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