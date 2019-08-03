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Maden kazasında hayatını kaybedenlerin atam kura sonuçları sorgula

Maden kazasında hayatını kaybetenlerin yakınlarına yönelik atama yapıldı. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) madenci atama kura sorgu erkanı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:22
Maden kazasında hayatını kaybedenlerin atam kura sonuçları sorgula

Maden kazasında hayatını kaybetenlerin yakınlarına yönelik atama yapıldı. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) madenci atama kura sorgu erkanı.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 66 ncı maddesi ile; 10/6/2003 tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda hayatını kaybeden sigortalı yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarında istihdam edilebilmesine imkan sağlanmıştır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca hak sahibi oldukları tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarına atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 16 hak sahibi için 26 Haziran 2019 tarihinde bilgisayar ortamında kura işlemi gerçekleştirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yeni bildirimler yapıldığı sürece hak sahipleri için önümüzdeki dönemde de kura işlemi gerçekleştirilmeye devam edecektir. madenci atama kura sorgu erkanı için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:22
  1. Maden kazasında hayatını kaybedenlere atam kura sonuçları sorgula
  2. maden kazasında ölenlerin yakınlarına kadro

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