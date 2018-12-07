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Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de

Teklifin genel gerekçesinden:- "Ülkemizin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunun güçlendirilmesi, maden kaynaklarımızın etkin değerlendirilmesi ve madenciliğin verimli noktalara taşınması, öncelikli hedefler arasında yer almalıdır"-"Ülkemiz, kritik öneme sahip ve yüksek ithalat bağımlılığı olan ham maddelerin sürdürülebilir ve güvenilir yollardan tedariğinin güvence altına alınmasına yönelik program ve politikalar geliştirmelidir"

07 Aralık 2018 Cuma 18:34
Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de

TBMM (AA) - Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin genel gerekçesinde, "Ülkemizin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunun güçlendirilmesi, maden kaynaklarımızın etkin değerlendirilmesi ve madenciliğin verimli noktalara taşınması, öncelikli hedefler arasında yer almalıdır." ifadesi kullanıldı.

AK Parti milletvekillerince, TBMM Başkanlığına sunulan teklifin genel gerekçesinde, bir ülkenin ekonomik ve uluslararası gücünün temel yapı taşlarından enerjinin, sürdürülebilir olması için gelişen teknoloji ve değişen uluslararası dengelere uyumlu bulunmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Enerjinin, nihai tüketiciye sürekli, sürdürülebilir, çevre ile uyumlu, kaliteli, güvenli ve asgari maliyetlerle arzı ile enerji temininde kaynak çeşitlendirilmesininin önemine değinilen gerekçede, "Ülkemizin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunun güçlendirilmesi, maden kaynaklarımızın etkin değerlendirilmesi ve madenciliğin verimli noktalara taşınması, öncelikli hedefler arasında yer almalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Teklifin, enerjinin maliyet, zaman ve miktar yönlerinden tüketiciler için erişilebilir olmasını, serbest piyasa uygulamaları çerçevesinde kamu ve özel kesim imkanlarının harekete geçirilmesini öngördüğü anlatılan gerekçede, Türkiye'nin dışa bağımlılığının azaltılmasının yanında enerji ve tabii kaynakların üretiminde ve kullanımında çevre üzerindeki olumsuz etkilerin da azaltılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Artan ithal enerji faturasının zaman içinde cari açığın da artmasına neden olan en önemli faktörler arasında bulunduğuna işaret edilen gerekçede, "Bu durum enerji ithalatının azaltılması yolunda yeni politikalar geliştirilmesini kaçınılmaz kılmıştır. Buradan hareketle arz güvenliği noktasındaki risklerin azaltılması adına yerli enerji üretiminin artırılması gerekmektedir. Üretim için gerekli olan girdilerde yurt içi ve yurt dışı kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı, sürdürülebilir küresel rekabet gücünün sağlanması açısından önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

Gelişmiş ülkelerde girdi tedariği konusunda yapılan çalışmaların Türkiye'de de yapılması gerektiği vurgulanan gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz, değişen ham madde fiyatları ve arz kısıtları nedeniyle yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması ve ulusal sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddelere erişimin güvence altına alınması amacıyla kritik öneme sahip ve yüksek ithalat bağımlılığı olan ham maddelerin sürdürülebilir ve güvenilir yollardan tedariğinin güvence altına alınmasına yönelik program ve politikalar geliştirmelidir."

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:34
  1. değişiklik teklifi
  2. genel gerekçe
  3. Maden Kanunu

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