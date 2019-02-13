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Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:- "Ruhunu ve iradesini Kandil'e satanların buraya gelip ısrarla bize eylemden, demokrasiden bahsetmesi doğru bir şey değil"

13 Şubat 2019 Çarşamba 21:49
Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ruhunu ve iradesini Kandil'e satanların buraya gelip ısrarla bize eylemden, demokrasiden bahsetmesi doğru bir şey değil." dedi.

Turan, TBMM Genel Kurulunda Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, HDP'li milletvekillerinin bazı eleştirileri üzerine söz aldı.

HDP'li vekillerin konu ne olursa olsun sonuna veya başına HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'le ilgili bir paragraf getirmelerine alıştıklarını belirterek, Leyla Güven'in tahliye edildiğini, Genel Kurula gelip yemin etmesi için hiçbir engel olmadığını söyledi.

Turan, "Fakat terör elebaşına destek olmak, gündem yapmak için, sözüm ona, açlık grevi yapıyor. Burada bize her gün bunu hatırlatmak yerine, gitsinler, terörle aralarına mesafe koyup o arkadaşları bundan vazgeçirsinler. Kaldı ki biz isteriz ki bu ülkenin bir evladı olarak neden HDP'li arkadaşlar bir gün olsun bir şehit için, bir gazi için, şehit olan öğretmenler, askerler, polisler için açlık grevi yapmazlar?" diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'li milletvekillerine yönelik "Sizi yürüten adam değildir." ifadesinin kendi üslubu içerisinde tartışılabileceğini ancak içerik olarak "Terörle iltisakı olan terör yürüyüşlerine izin vermeyeceğim." anlamına geldiğini belirten Turan, "Terörle ilgili hiçbir kimseye, hiçbir zümreye asla iltimas geçmeyeceğiz." diye konuştu.

Turan, "Ruhunu ve iradesini Kandil'e satanların buraya gelip ısrarla bize eylemden, demokrasiden bahsetmesi doğru bir şey değil." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 21:49
  1. Bülent Turan
  2. Genel kurul
  3. Maden Kanunu

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