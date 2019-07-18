Maden işletmesinin atık suyunun dereye karışmasına valilik açıklaması

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentteki bir maden firmasının atık sahasındaki atık suyun dereye karışması ile ilgili olarak "Şu anki elimizdeki laboratuvar sonuçlarına göre siyanür açısından asla bir problem söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Karamustafa köyündeki maden şirketinin baraja giden borusunun ek yerinden çıkmasından dolayı pis suyun yağmur sularını toplayan kanala dökülmesi ve oradan da dereye inmesiyle ilgili bilgi veren Vali Taşbilek, "Arkadaşlarımız gece gerekli olan bütün çalışmaları yaptı. Bütün tahlilleri, numuneleri alarak laboratuvarlara gönderdi. Siyanür açısından Koza Altın Madeni bir çalışma yaptı, diğer ağır metaller açısından ise numuneleri Trabzon’daki laboratuvarlara gönderdik. Allah’a şükür yapılan laboratuvar çalışmasında insan sağlığı için belirtilen parametrelerin 10’da 1’i civarından bir şey gözüküyor ama oda önemsenmeyecek boyutta. Biz gece yarısı bütün arkadaşlarımızı da orada görevlendirerek, köylerimizdeki vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Şuan elimizdeki laboratuvar sonuçlarına göre siyanür açısından asla bir problem söz konusu değil.Diğer ağır metaller ile ilgili de laboratuvarlarımız çalışıyor. Onun sonucunu da vatandaşlarımla paylaşacağız. Şuan itibariyle milletimizi tedirginliğe sokacak, tedirgin olmalarını gerektirecek önem arz eden bir şey yok" dedi.

Vali Taşbilek, meydana gelen olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.