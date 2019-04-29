Maden için, Vali Kaldırım başkanlığında toplantı yapıldı

Elazığ’ın Maden ilçesi’nde heyelan riski nedeniyle 510 konut ve iş yerinin boşaltılması kararının ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Elazığ’ın Maden ilçesinde heyelan riski bulunan afete maruz alanlarda yer alan 278’i konut ve 232’si iş yeri olmak üzere toplam 510 binanın tahliye işlemi geçtiğimiz hafta içi başlatıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Camikebir Mahallesi’nde, acil tahliye edilmesi gereken kamu binaları, ev ve iş yerleri boşaltıldı. Son durumun değerlendirilmesi için ise Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, İlçe Kaymakamı Refik Özsoy, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile diğer kurumlarının müdürlerinin yer aldığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, heyelan riskine karşı alınacak önlemler değerlendirildiği öğrenildi.

İlçede tahliye kararı verilen yerlerin bu hafta içerisinde tamamen boşaltılmasının planlandığı aktarıldı.