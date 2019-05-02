0553 313 94 23

Madeleine Peyroux, Zorlu PSM'de konser verdi

Piyanoda Andy Ezrin, davulda Graham Hawthorne, gitarda Steve Cardenas ve basta Paul Frazier'in eşlik ettiği şarkıcı "Don't Wait Too Long", "You're Gonna Make Me Lonesome", "La Javanaise", "All My Heroes" gibi şarkıları hayranları için söyledi

02 Mayıs 2019 Perşembe 23:01
Madeleine Peyroux, Zorlu PSM'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Madeleine Peyroux, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahne aldı.

Şarkıcı, "Her müziğin caz festivali" sloganı altında gerçekleştirilen "PSM Caz Festivali" kapsamında Turkcell Sahnesi'nde konser verdi.

Sevilen şarkıları hayranları için seslendiren Peyroux'a piyanoda Andy Ezrin, davulda Graham Hawthorne, gitarda Steve Cardenas ve basta Paul Frazier eşlik etti.

"Don't Wait Too Long" şarkısıyla başlayan konserde, "You're Gonna Make Me Lonesome", "La Javanaise", "All My Heroes", "On My Own" ve "Lullaby"nin de arasında bulunduğu eserler çalındı.

Repertuvarda aşk şarkıları ve blues şarkılarının yanı sıra Fransızca parçaların da yer aldığını anımsatan Peyroux, söylemeden önce bazı şarkılara ilişkin bilgi verdi.

Zaman zaman konsere gelenlerle konuşan ve şakalaşan Amerikalı şarkıcı, "Sahnede olduğum anlar hayatımın en güzel anları. Burada olduğunuz için teşekkür ederim." dedi.

Şarkı söylemeye 1980'li yıllarda annesiyle birlikte yaşadığı Paris'in sokaklarında başlayan Madeleine Peyroux, Billie Holiday, Edith Piaf ve Ella Fitzgerald gibi seslerin izinden gitmiş bir vokalist olarak günümüz caz sahnesinde yer alıyor.

"Dreamland" albümüyle 1996 yılında caz müzikte adını duyuran şarkıcının, "Careless Love", "Half the Perfect World", "Bare Bones", "Standing on the Rooftop" ve "Anthem" gibi albümleri bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 23:01
  1. Caz Festivali
  2. konser
  3. Madeleine Peyroux
  4. Zorlu PSM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağcılar’daki silahlı çatışmada facianın eşiğinden dönüldü
    1. Bağcılar’daki silahlı çatışmada..
    2. Şanlıurfa'da işçileri taşıyan..
    3. Rusya’nın Suriye’deki hava üssüne..
    4. FETÖ'cü Enes Kanter'e büyük tepki!
    5. Kuşadası’nda inşaatını..
    6. Suudi Arabistan'da tutuklu 5 kadın..
    7. Milli Eğitim Bakanlığından, Müzede..
    8. Rusya'dan flaş açıklama: Saldırıyı..
    9. Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok..
    10. Hüsnü Güreli: "Sporda sevgi, birlik ve..
    11. Rusya ve Esad güçleri İdlib’i..
    12. "Futbolun Süperleri" ödül töreni
    13. Hidayet Türkoğlu: “İnşallah..
    14. Madeleine Peyroux, Zorlu PSM'de konser..
    15. Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması
    16. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan..
    17. Büyük şeytan ABD'den skandal!..
    18. Türkiye'nin en büyüğü olacak! Yüzlerce..
    19. Şenol Güneş: "Dostane bir maç olsun"
    20. Fikret Orman’dan derbi yorumu
    21. "Futbolun Süperleri" ödül töreni
    22. Hatay'da DEAŞ operasyonu
    23. Amca çocukları arasında astsubaylık..
    24. Balıkesirspor’da kongre 9 Mayıs’a..
    25. Elektrik akımına kapılan kişi ağır..
    26. Kamyonun üstünden beton zemine düşerek..
    27. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap..
    28. Konya’da zincirleme trafik kazası: 2..
    29. Nihat Tan aile sağlığı merkezi temeli..
    30. "Futbolun Süperleri" ödül töreni
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu