Madeleine Korbel Albright, 25 Mayıs 1937 tarihinde dünyaya geldi. 5 Aralık 1996'da Bill Clinton tarafından aday gösterildi, 23 Ocak 1997'de oybirliği ile seçildi ve ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı oldu. Medeleine Albright, 1948'de ailesiyle birlikte Nazi zulmünden kaçmak için Çekoslovakya'dan ABD'ye göç etmişti. İş hayatına lise öğrencisiyken Denver'da büyük bir mağazada sütyen satarak başladı. Columbia Üniversitesi'nde kamu hukuku ve yönetim doktorası yaptı.

Clinton yönetimine Dışişleri Bakanı olmadan önce ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdinde büyükelçisi olarak görev yaptı. 1997'ye kadar Katolik olduğunu düşünüyordu. 1997'de Yahudi dedesi ve büyükannesinin Auschwitz'de öldüğünü öğrendi. Emekliliğinden sonra Georgetown Üniversitesi'nde diplomasi dersleri veren Albright, 23 Mart 2022'de uzun zamandır mücadele ettiği lenfoma nedeniyle 84 yaşında öldü. Madeleine Abright 1997-2001 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı görevinde bulundu. Irak'ta milyonlarca kadın ve çocuğun ölümü konusunda baba ve oğul Bush gibi sicili bir hayli kabarıktır.

Madeleine Abright son hali buydu