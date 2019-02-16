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Maddi sıkıntılarla başladı, mesleği oldu

Halıları tamir ederken el sanatlarına olan yeteneğini fark ederek ören bebekler ve bebeklere diktiği yöresel kıyafetlerle Anadolu kültürünü yaşatan Kültür Bakanlığı sanatçısı Hamdullah Güneş’in ürettiği bebekler ilgi görüyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:17
Maddi sıkıntılarla başladı, mesleği oldu

Halıları tamir ederken el sanatlarına olan yeteneğini fark ederek ören bebekler ve bebeklere diktiği yöresel kıyafetlerle Anadolu kültürünü yaşatan Kültür Bakanlığı sanatçısı Hamdullah Güneş’in ürettiği bebekler ilgi görüyor.


İstanbul’da bir süre halı tamirciliği yaptıktan sonra memleketi Batman’da bu işine devam eden Hamdullah Güneş, işten beklediği geliri elde edemeyerek maddi sıkıntılar çekmeye başladı. Dükkanına müşteri çekebilmek için vitrine koymak amacıyla el emeğiyle yaptığı ören bebeklerle unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına olan yeteneğini fark eden 45 yaşındaki Hamdullah Güneş, bunu meslek edinerek ören bebeklerin üzerilerine diktiği yöresel kıyafetlerle Anadolu kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Güneş’in ürettiği ören bebekler ilgi görüyor.



"Ülkemizin piyasaları o kadar güzel ki, sahiplenmemiz lazım"


20 yılı aşkın süredir ören bebek üreticiliği yapan Hamdullah Güneş, gençlik yıllarında terzilik yaptığını belirterek, "Eski kilimleri, bakırları toplamaya başladım bir şark köşesi yapayım diye. Halı tamiri yaptığım dönemlerde iki tane bebek yaptım. Ağabeyim ilk başlarda yadırgadı. Ondan sonra işimin sezonluk oluşuyla beraber üretime başladım. Semt pazarlarında satış yaptım, insanlar yadırgıyordu. Ben ekmeğim için çabalarken insanların böyle yapması canımı sıkıyordu ama önemsemiyordum. 2002-2006 yıllarında Ankara Atatürk Kültür Merkezinde birinciliklerim oldu, ürünlerim satıldı ve uluslar arası katılımcıların olduğu bir fuarda birincilik aldım. Karşımda Çin’i temsilen Ankara’da yaşayan bir Çinli arkadaş, ’Ben sana oy verdim, biliyor musun’ dedi. ’Siz Çin malları kötüdür diyorsunuz ama üretmiyorsunuz, siz üretin biz gelmeyelim. Onun için ben sana oy verdim’ dedi. Ben gençlere şöyle bir şey demek istiyorum, biz ülkemizi seviyorsak, ülkemizin piyasaları o kadar güzel ki, sahiplenmemiz lazım" şeklinde konuştu.



"Önemli olan çöpü sanata dönüştürmek"


Zaman ilerleyince halı tamirini bırakmak zorunda kaldığına ve bu yönde iki işi sürdüremediğine değinen Güneş, halı tamirinden belli bir verim alamadığı için bu el sanatına başladığını söyledi. Ham madde konusunda bir eğitim almadığı için her çeşitli malzemelerle ören bebekleri üretebildiğini belirten Güneş, "Ham madde önemli değil, önemli olan çöpü sanata dönüştürmek. Ben bunu hayatımda çok yaşadım. sokaktan aldığım taşı boyadım ve birincilik aldım. Çevremizde bir sürü ham madde var. Yurt dışından gelen yaşlı bir bayan, deniz kabuğunu, balık pulunu, çevresindeki çöpü, samanı değerlendiriyor. Çöp diye bir şey yok, değerlendirdikten sonra her şey ham madde" diye konuştu.



"Biz kendi kültürümüzü dünyaya haykırdığımız zaman insanlar bizi tanıyacak"


Ailece iş bölümü yaparak çalıştıklarını söyleyen ve el sanatlarıyla ilgili Kültür Bakanlığı sanatçısı unvanı aldığını dile getiren Güneş, "Zaman zaman belli kurslar veriyorum, etkinliklere gidiyorum. Dilim döndüğünce ülkemin gençlerine, çocuklarına ve yetişkinlere sesleniyorum. Biz ülkemizi seviyorsak lütfen elimizde akıllı telefonla dolaşalım ama aynı zamanda bir şeyler de üretelim. Açıkçası Anadolu kültürü o kadar zengin ki bunu anlatmak lazım. Biz kendi kültürümüzü dünyaya haykırdığımız zaman insanlar bizi tanıyacak. Biz bazı konularda üretimden uzak duruyoruz. Ben de zaman zaman belli sıkıntılar çektim ama üretime girdiğiniz zaman, biraz da kanaatkar olduğunuz zaman yani teslimiyetle yaşadığınız zaman inanın her şey çözülür" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:17
  1. sanat
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