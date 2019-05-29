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Maddi hasarlı kaza araç kamerasına yansıdı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazası araç kamerasına yansıdı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:55
Maddi hasarlı kaza araç kamerasına yansıdı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazası araç kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi 126. Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında G.A. idaresindeki 25 FK604 plakalı araç Dörtyol mevkiinde K.D. idaresindeki41 ACN 943 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yarım hattına bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada can yaralanma ve can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:55
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