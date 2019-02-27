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’Maddeyi değil hayatı seç’ecekler

Esenler’de 16-29 yaş arasındaki 100 madde bağımlısı genci hayata bağlayacak "Maddeyi Değil Hayatı Seç" adlı proje hayata geçirildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:15
’Maddeyi değil hayatı seç’ecekler

Esenler’de 16-29 yaş arasındaki 100 madde bağımlısı genci hayata bağlayacak "Maddeyi Değil Hayatı Seç" adlı proje hayata geçirildi.


Esenler Belediyesi ve Esenler Kaymakamlığı’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı ile birlikte başlattığı "Maddeyi Değil Hayatı Seç" adlı projenin tanıtımı Esenler Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Programa; AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Bolat, İstanbul Kalkınma Ajansı Proje İzleme Uzmanı Nesrin Gencer ve ilçedeki STK’ların temsilcileri katıldı.


"Maddeyi Değil Hayatı Seç" projesi ile 16-29 yaş arasındaki 100 madde bağımlısı genç tespit edilerek rehabilitasyonları sağlanacak, ailelerine ve kendilerine psikolojik destek verilecek.


349 Çocuğumuz bu illetten kurtuldu


Esenler Belediyesi’nin madde bağımlılarını hayata bağlamak için 2010 yılında başlattığı "Yüzde100 Hayat" projesinden söz eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Madde bağımlılığı sadece kamunun değil bir toplumun seferberlikle mücadele edilmesi gereken bir konudur. Esenler Belediyesi olarak Türkiye’de bu konuda en kapsamlı projeyi yürüten belediyelerden biriyiz. Madde bağımlılığı konusunda bağımlılara psiko-sosyal destek veren tek belediyeyiz. Şu ana kadar 349 çocuğumuzu bu illetten kurtardık. Dünya istatistiklerinde bu oran yüzde 8 ile 12 arasında değişirken bizim tedavi ettiğimiz gençlerin yüzde 38’i bu illete bir daha bulaşmadı. Bu noktada sivil toplum örgütlerimizin katkısı çok önemli. Bu kardeşlerimizi kurtarmak, İslâmi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Bir nesil heba olursa bir toplum heba olur. Çocuklarımızı maddeye değil kendi geleceğine bağlı nesiller olarak yetiştirmeliyiz. Devletimiz çok katı ve kesin tutumla bu kardeşlerimizi kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor, biz de aynı kararlılıkla çalışmalıyız" diye konuştu.


"Çağımızın vebası: madde bağımlılığı"


Projeyi hazırlarken "Yüzde 100 Hayat" projesinin yol gösterici olarak görüldüğünü söyleyen Esenler Kaymakamı Adil Karataş, "Madde bağımlılığı çağımızın vebası. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle vurgu yaptığı gibi sadece uyuşturucu değil çeşitli madde bağımlılıkları alkol, sigara, kumar ve çağımızın vebası olan teknoloji bağımlılığı da bu projenin içine katıldı. Bu proje hazırlanırken önümüzde başarı hikayesi olan belediyemizin yapmış olduğu ’Yüzde100 Hayat’ projesi örnek alındı" dedi.


Toplumun her kesimi duyarlı olmalı


Toplumun her kesimini madde bağımlılığı konusunda duyarlı olmaya çağıran AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, "Çağımızın en büyük sorunu madde bağımlılığı. Madde bağımlılığı, bizim, ülkemizin, geleceğimizin birlik ve kardeşliğimizin en büyük tehdidi. Gelecek neslimizi toplum yapımızı derinden sarsacak, yok edecekbüyük bir tehlike. Kurumlarımızın bu konuda yaptıklarının haricinde okullarımız, muhtarlarımız, anne ve babalar toplumun her kesimi mutlaka bu konuda büyük bir hassasiyet göstermelidir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:15
  1. doğa

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