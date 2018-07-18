Madde bağımlısı gencin korkunç sonu!



Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi’nde meydana gelen olayda ailesi gezmeye giden 22 yaşındaki İ.D. evde bonzai kullanmaya başladı. Yüksek dozda bonzai alınca rahatsızlanan genç nefes almak ve kusmak için balkona çıktı. Balkonda dengesini kaybeden İ.D. alt katlarındaki komşularının balkonuna düştü. Düştüğü balkondaki çamaşır iplerine kafası sıkışan İ.D.’yi diğer komşuları fark etti.

İ.D.'yi iplere asılı görünce intihar ettiğini düşünen komşuları polis ve sağlık ekiplerine konuyla ilgili ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.D.'nin ağır yaralı olduğunu tespit edip hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri İ.D.'nin iplerdeki duruşunun intihar olmadığını tespit ederek işin aslını araştırmak için çalışma yürüttü. Kanında yüksek dozda uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıkan İ.D.'nin rahatsızlandıktan sonra hava almak için çıktığı kendi evinin balkonundan düştüğü tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde 2 gün tedavi gören İ.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.D. kılınan cenaze namazının ardından Kestel ilçesindeki Saitabat Köyü Mezarlığı'na defnedildi.