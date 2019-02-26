Madde bağımlılık konusunda aileler bilgilendirildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Rehberlik Araştırma Merkezi’nin organize ettiği,ilçe öğrenci velileri ve okul aile birliğine yönelik “Bağımlılıkla Mücadele” eğitimi verdi.

Bandırma Rehberlik Araştırma Merkezi’nin organize ettiği, Bandırma, Manyas, Erdek, Gönen ilçelerinde ailelere yönelik, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve yasadışı bağımlılık yapıcı uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında,Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) Merkezinde Sosyolog Gökhan Öztürk’ü davet ederek farkındalık oluşturmak ve uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak, kullanıcılar ve aileleri için ise bireysel ve grup danışmanlığı yaparak psiko-sosyal rehabilitasyon sürecine destek olmak amaçlandı.

Bandırma Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Erol Gülle “ Yaptığımız bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) sorumlusu ve Aile ve Danışmanı Gökhan Öztürk bizlere her sene katkıda bulunuyor. Bandırma Rehberlik Araştırma Merkezi’nin sorumluluk alanında Bandırma, Manyas, Erdek, Gönen ilçelerinde veli eğitimleri ve seminerlerini gerçekleştireceğiz. Arıca Bandırma Rehberlik Araştırma Merkezi olarak psikolojik rehberlik araştırma rehber öğretmen arkadaşlarımızla birlikte ve okul rehber öğretmenleriyle beraber okul öncesinden başlayarak, lise öğrencilerine bağımlılıkla mücadele kapsamında çeşitli seminerler düzenliyoruz. Sadece madde bağımlılığı olarak düşünmeyin, alkol, teknoloji bağımlılığı, sağlıklı yaşam programları konusunda okullarda seminerler veriyoruz”dedi.

“Bağımlılıkla Farkındalık”

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) Sosyolog Gökhan Öztürk “Bandırma Rehberlik Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Bağımlılıkla Farkındalık” semineri kapsamında ailelerimizle buluştuk. Bağımlılık ne demek olduğunu, Türkiye’deki ve Dünyadaki konumundan bahsettik. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini, bağımlılıkta belirtiler, farkındalıklar neler bunlardan söz ettik. Çocuklarımızın bizim için çok önemli olduğunu vurguladık. Çocuklarımızın kiminle arkadaşlık yapması gerektiğini takip edilmesini ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Velilerimizi bilgilendirdik, katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.