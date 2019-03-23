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Madde bağımlılığını hazırladıkları senaryoyla anlattılar

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Lideri Ayşe Karanlık:"Bir gencin maddeyle tanışma anı, tanıştıktan sonra başına gelecekleri evre evre anlatan bir senaryo canlandırıldı"

23 Mart 2019 Cumartesi 13:27
Madde bağımlılığını hazırladıkları senaryoyla anlattılar

MUĞLA (AA) - Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, madde bağımlılığının evrelerini hazırladıkları senaryoyla canlandırdı.

Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, gönüllü gençler madde bağımlılığın insan üzerindeki etkilerini sahneledi. Senaryo gereği yapılanlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Gençlik Merkezi lideri Ayşe Karanlık, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez bünyesinde birçok sosyal ve kültürel faaliyet gerçekleştirildiğini söyledi.

Gönüllü gençlerin bilinç ve farkındalık oluşturmak için de çalışma yaptıklarını ifade eden Karanlık, "Gönüllü gençler bir farkındalık simülasyonu düzenledi. Bir gencin maddeyle tanışma anı, tanıştıktan sonra başına gelecekleri evre evre anlatan bir senaryo canlandırıldı." dedi.

Bir gence madde bağımlılığıyla başına nelerin gelebileceğini gösterdiklerini belirten Ayşe Karanlık, bu gibi küçük dramatik canlandırmalarla herkeste farkındalık yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:27
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