Madde bağımlılığına karşı ’Hayatına tiyatro’

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile diğer kurumlarda görevli personelden oluşan ekibin sahne aldığı ve madde bağımlılığına karşı sosyal sorumluluk projesi olan tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

Özellikle gençlerin yarınlarını yok eden madde bağımlılığı konusunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Hayatına tiyatro" adlı Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Salihli’de “Yarınlara geç kalmadan” adlı tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Feyzullah Arslan’ın yazdığı tiyatro oyunu Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı himayelerinde, Salihli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde, Ceza İnfaz Kurumumuz personeli ve çeşitli kamu kurumu personelinden oluşan ekibiyle, Salihli Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Alpay Erdoğmuş yönetmenliğinde perdelerini açtı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, “Çocuk istismarının önlenmesi ve uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık projesi koruma kurulumuzun teklifleri ile hayata geçirmiştik. Özellikle bu uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık projesi kapsamında alanında uzman olan Umut Yıldız ile irtibata geçtik. İlçemizdeki 51 okulda görev yapan öğretmen ve öğrenci velilerine yönelik uyuşturucu madde bağımlılığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bilgilendirmeler yaptık. Bu projenin öğrenci ayağı, tamamlayıcısı konumunda olan bu tiyatro gösterisi içinde yaklaşık 1 yıl boyunca hazırlık yapıldı. Bu oyunu kendi bünyemizdeki arkadaşlarımızla hazırladık. 12 kişiden oluşan kıymetli bir oyuncu ekibimiz var. Projeye hazırlanırken Halk Eğitimi Merkezi’nden 200 saatlik bir oyun ve drama kursu alındı. Bugün ilk gösterimi gerçekleştireceğiz. Tiyatro, insanlara bir mesaj vermenim en güçlü ve kolay yoludur. Bizde öğrencilerimiz için bu yolu seçtik. Bu oyunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Proje kapsamında Salihli’de 20 gösterim planlıyoruz.”

Tiyatro gösterisine Salihli Kaymakamı Levent Kılıç’ın yanı sıra Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek,Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alkan Altan, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.